Raigering und Rieden sehen die Topduelle der Runde 15

Runde 15 hat nun auch direkte Aufeinandertreffen am Spielplan von Teams, die im hinteren Tabellendrittel ums Dasein kämpfen. Da gastiert "Primusbezwinger" TuS WE Hirschau (10./13) beim Schlußlicht in Köfering (14./7) und Liganeuling SC Luhe-Wildenau II (12./12) kreuzt mit dem SV Schmidmühlen (9./15) die Klingen. Hier wie dort ist Zählbares gegen einen Mitstreiter sehr wichtig, da werden sicherlich keine Geschenke verteilt und ein jeder Flecken des grünen Geläufs wird umkämpft sein. Fehlen bei der Aufzählung der gefährdeten Mannschaften noch der ASV Haselmühl (13./8 - in Rosenberg) und der FC Edelsfeld (11./13 - gegen Ursensollen), für beide hängen die Trauben hoch, da bedürfte es schon einer kleinen Überraschung, sollte man Zählbares verbuchen können.

Das 2:3 in der Nachspielzeit in Freudenberg passte so recht in den Saisonverlauf einer Mannschaft, die ums Überleben kämpft. Dabei wäre ein Punktgewinn für die Helleder-Truppe nicht nur wichtig, sondern auch für´s Selbstwertgefühl gut gewesen. Da der Abstand zum Relegationsplatz nur einen, zum rettenden Ufer nur sechs Punkte beträgt, ist die Motivation unverändert hoch, endlich den zweiten Saisondreier zu holen. Gegen einen Mitkonkurrenten wäre der natürlich doppelt wichtig. Beflügelt, den Ligaprimus "gerupft" zu haben, reisen die Kaolinstädter nach Köfering. Wenn man dort ebenfalls den vollen Ertrag einfahren kann, gewinnt der Sieg gegen Raigering noch mehr an Wichtigkeit.

"Eine Prognose für das Spiel werde ich nicht wagen, wäre Unsinn. Wir müssen uns nur auf das Spiel fokussieren und alle negativen Einflüsse ausblenden. In unserer Situation sind wir klarer Aussenseiter. Wer in diesem Spiel weniger Fehler macht, ist im Vorteil. Wir lassen die Gegentore zu einfach zu, das heißt von unserer Seite: Die Null muss stehen. Das ist immer noch Priorität. Hirschau wird uns alles abverlangen, aber das sind wir von Spiel zu Spiel schon gewohnt. Wir geben nicht auf und versuchen es erneut", so SVK-Coach Christian Helleder vor der Partie gegen seinen Ex-Verein, bei dem er zuvor auf der Kommandobrücke stand.

"Nach dem hart erarbeiteten Sieg gegen den Tabellenführer wollen wir unbedingt in Köfering nachlegen, wobei wir natürlich wissen, dass eine schwere Aufgabe wartet. Sie haben letzte Woche erst kurz vor dem Spielende gegen die Top-Mannschaft aus Freudenberg verloren, dies sollte Warnung genug sein für uns. Wir wollen den positiven Schwung der letzten Wochen mitnehmen, den Kampf annehmen und das richtungsweisende Sechs-Punkte-Spiel für uns entscheiden", gibt sich Gästecoach Andi Meyer entschlossen.