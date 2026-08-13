Raigering sieht Duell der Top-Aufsteiger – Erneute Upo-Furore? Bezirksliga Nord, 5. Spieltag - Donnerstag/Freitag: Hahnbach zum Derby nach Schlicht +++ Vohenstrauß und Tännesberg streben Trendwende an ++ Ost-Torjäger Noah Forster prallt auf seinen Jugendklub von Florian Würthele · Heute, 11:06 Uhr · 0 Leser

Der TV Nabburg (in Rot) muss sich auswärts mit dem starken Mitaufsteiger SV Raigering auseinandersetzen. – Foto: Josef Trummer

In der Bezirksliga Nord legte der SV Etzenricht am Mittwoch vor und eroberte die (alleinige) Tabellenführung. Bleibt der SVE auch nach Beendigung des 5. Spieltags Erster? Das liegt alleine am TV Nabburg. Der famos gestartete Liganeuling muss am Freitagabend beim ähnlich starken Mitaufsteiger SV Raigering Farbe bekennen – und kann mit einem Sieg wieder mit Etzenricht gleichziehen.



Zudem steigen zwei Lokalduelle. Einmal am Weidener Wasserwerk, wo die SpVgg SV II die SpVgg Vohenstrauß zu Gast hat. Und zum anderen im Vilsecker Ortsteil Schlicht, wo der SV Hahnbach vorbeischaut. Neben Hahnbach will auch der SV Schwarzhofen (daheim gegen Weiden-Ost) weiter ungeschlagen bleiben. Bereits am heutigen Donnerstagabend empfangen die Sportfreunde Ursulapoppenricht den SV 08 Auerbach. Der 6. Spieltag schließt sich direkt an und geht komplett am Sonntag über die Bühne.

Donnerstag





Heute, 18:00 Uhr SF Ursulapoppenricht Ursulapoppen SV 08 Auerbach SV 08 Auerbach 18:00 live PUSH



Durch den wilden 5:4-Sieg in Nabburg haben die Sportfreunde Upo (10., 5 Punkte) zuletzt für Aufsehen gesorgt. Die Kirsche auf der Torte: Ausgerechnet Keeper Wolfgang Hesl trat in der Nachspielzeit zum Elfmeterpunkt – und versenkte eiskalt zum Sieg für Upo. Wird's am Donnerstagabend ähnlich spektakulär? Erneut müssen die Mannen von Trainer Andreas Scheler gegen einen Aufsteiger ran. Der SV 08 Auerbach (14., 4) hat sich grundsätzlich gut in der Liga akklimatisiert. Dies belegt der jüngste Heimauftritt gegen Schlicht. Hier führte Auerbach bis hinein in die Nachspielzeit mit 2:0, um sich dann noch zwei Gegentore zu fangen. Dementsprechend reist das Maier-Gefolge schon auch mit einer Portion Wut im Bauch nach Ursulapoppenricht.





Freitag







Des einen Freud ist des anderen Leid: Während Gegner Auerbach Punkte liegen ließ, feierte der 1. FC Schlicht (12., 4) ein ganz spätes Comeback. Und heimste so noch einen Zähler ein. Haarscharf schrammten die Grün-Weißen somit an der dritten Niederlage in Folge vorbei. Nichtsdestotrotz zeigt der Trend aktuell nach unten und das möchte der FCS unbedingt stoppen. Allerdings wartet eine sehr schwere Heimaufgabe. Der benachbarte und aktuelle Rangdritte SV Hahnbach (3) schaut am Freitag vorbei. Neben Schwarzhofen ist der amtierende Vizemeister als einziges Team der Liga noch ungeschlagen (2/2/0). Nach Arbeitssiegen gegen Schwarzenfeld und Inter Amberg möchten die Gäste nachlegen.











Morgen, 18:30 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden II SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß 18:30 live PUSH



Lokalduell am Weidener Wasserwerk! Kräftig aufatmen durfte am vergangenen Sonntag die SpVgg SV Weiden II (8., 6). Gegen Tännesberg machte die U23-Truppe mehrmals einen Rückstand wett und feierte am Ende den ersehnten ersten Saisonsieg. Entsprechend erleichtert zeigte sich SpVgg-Coach Josef Rodler: „Ich könnte nicht stolzer sein auf die Mannschaft. Für mich persönlich war es eines der emotionalsten Spiele der letzten Jahre“, merkte er an. Freilich soll zuhause gegen die SpVgg Vohenstrauß (13., 4) am besten gleich nachgelegt werden. Die Gäste unterlagen zuletzt Weiden-Ost daheim mit 0:2, warten seit drei Spielen auf einen Sieg und streben die Trendwende an.





Morgen, 18:30 Uhr SV Raigering SV Raigering TV Nabburg TV Nabburg 18:30 PUSH



Zweiter gegen Fünfter: Dass dieses Aufsteigerduell zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ein Top-Spiel sein würde, war sicherlich nicht zu erwarten. Gerade der TV Nabburg (2., 9) sorgte bislang für Furore. Nach drei Auftaktsiegen setzte es zuletzt beim 4:5 gegen Upo allerdings die erste Niederlage. Angesichts des tollen Saisonstarts kann der Liga-Newcomer diese aber verschmerzen. Gut gestartet ist auch die junge und talentierte Mannschaft des SV Raigering (5., 7). Sieben Punkte nach vier Spielen – damit kann man zufrieden sein! Auch die Panduren gingen vor Wochenfrist zum ersten Mal leer aus (1:2 gegen Schwarzhofen). Wer kehrt in die Erfolgsspur zurück?





Morgen, 18:30 Uhr SpVgg Pfreimd Pfreimd TSV Tännesberg Tännesberg 18:30 live PUSH



Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschte letzten Sonntag im Lager der SpVgg Pfreimd (6., 7). Zu Gast beim Lokalrivalen FC Wernberg setzte sich das Hartlich-Gefolge mit 2:1 durch. Mit diesem Derbysieg im Rücken, lässt sich der anstehende Doppelspieltag schon entspannter entgegenblicken. Erster Gegner ist Tännesberg (15., 3). Die jüngsten Niederlagen gegen die beiden Teams aus Weiden haben den TSV in der Tabelle ordentlich abrutschen lassen. Vor allem das 3:4 gegen die SpVgg SV II war ärgerlich, weil man dreimal in Führung ging. Auf alle Fälle forcieren die Schützlinge von Ibrahim Devrilen nun die Trendwende. Beim schweren Auswärtsspiel in Pfreimd bedarf es hierfür volle Konzentration über 90 Minuten.







Zwei Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage: Der noch unbesiegte SV Schwarzhofen (4., 8) will seine Ungeschlagen-Serie so lange wie möglich fortsetzen. Gegen Freitags-Kontrahent FC Weiden-Ost (7., 7) waren die Spiele in der Vergangenheit schon immer hart umkämpft. „Das wird auch dieses Mal sicher nicht anders sein“, mutmaßt SVS-Coach Adi Götz. Besonderes Augenmerk müsse natürlich wieder auf Weidens Torgarant Noah Forster gelegt werden, welcher als Jugendspieler und auch schon bei den Senioren bereits bei den Blau-Weißen gespielt hat. „Auch müssen wir aufpassen, so wenig wie möglich Standardsituationen zuzulassen, deren Gefährlichkeit jedem bewusst sein muss“, warnt Götz.





Der 6. Spieltag am Sonntag





So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV 08 Auerbach SV 08 Auerbach SV Raigering SV Raigering 15:00 PUSH









So., 16.08.2026, 15:15 Uhr FC Wernberg FC Wernberg SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg 15:15 PUSH





So., 16.08.2026, 15:15 Uhr SV Hahnbach SV Hahnbach SF Ursulapoppenricht Ursulapoppen 15:15 PUSH





So., 16.08.2026, 15:15 Uhr TV Nabburg TV Nabburg SV Schwarzhofen Schwarzhofen 15:15 PUSH









So., 16.08.2026, 15:30 Uhr SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß SpVgg Pfreimd Pfreimd 15:30 PUSH





Bereits gespielt:



