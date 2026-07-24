Raigering feiert Traumstart – Kein Sieger in Hahnbach Bezirksliga Nord, der Freitag: Upo trotzt gegen Schwarzhofen einem frühen Platzverweis +++ Schlicht erlebt gebrauchten Abend von Florian Würthele · Heute, 21:07 Uhr · 0 Leser

Trotz langer Unterzahl trotzen die Sportfreunde Upo dem Gast aus Schwarzhofen einen Punkt ab. – Foto: Josef Trummer

Zwei Spiele, zwei Siege, 6:0 Tore. Aufsteiger SV Raigering ist in der Bezirksliga Nord hervorragend aus den Startlöchern gekommen. Martin Kratzers Spieler sorgten bei ihrem Heimdebüt gegen den 1. FC Schlicht bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Sturmtalent James Bucher traf doppelt, zur Pause stand es 3:0. Das war gleichzeitig der Endstand. Während Schlicht die erste Punktspielniederlage unter Neu-Trainer Sven Seitz quittiert – Seitz zeigte sich nach dem Spiel sehr enttäuscht –, haben die „Panduren“ gute Karten, den 2. Spieltag als Tabellenführer zu beenden.



Keinen Sieger fand das im Vorfeld als Top-Spiel deklarierte Duell zwischen dem SV Hahnbach und der SpVgg Pfreimd. 1:1 unentschieden hieß es am Ende. Ein Ergebnis, das beide Trainer als gerecht einstuften. Auch das dritte Freitagabendspiel endete 1:1. Dabei trotzten die SF Ursulapoppenricht einer frühen Gelb-Roten Karte gegen sich (36.). Die Gäste vom SV Schwarzhofen gingen in Führung, der Ausgleich fiel noch in der ersten Hälfte. Kurios: Beide Tore resultierten aus direkt verwandelten Freistößen, wo der jeweilige Keeper keine gute Figur abgab. Angesichts der langen Unterzahl dürfte Upo mit diesem Punkt besser leben können. Die Stimmen:



Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Leider haben wir heute nicht so in unser Spiel gefunden, wie wir es eigentlich können und sind nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen. Der Gegner hat es sehr, sehr gut gemacht. Letztendlich ist das Unentschieden gerechtfertigt. Nächste Woche wollen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen.“



Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „Ein unterm Strich gerechtes Unentschieden. Gefühlt hatten wir etwas mehr Spielanteile. Hahnbach hatte in der ersten Halbzeit zwei richtig gute Chancen, während wir oftmals den letzten oder vorletzten Ball nicht angebracht. Dadurch konnten wir uns zunächst wenige klare Torchancen herausspielen. Dann haben wir leider einen Freistoß zugelassen, der sehr gut zum 1:0-Pausenstand verwandelt wurde. In der zweiten Halbzeit haben wir die Spielweise ein bisschen verändert und den verdienten Ausgleich geschossen. Unterm Strich ein verdientes Unentschieden mit einer richtig guten Leistung beider Mannschaften.“







Martin Kratzer (Trainer SV Raigering): „Ein sehr gutes Spiel von uns über 90 Minuten. Ich bin etwas überrascht, wie gut meine Mannschaft das Niveau der Bezirksliga annimmt. Wir sind froh über die sechs Punkte, mehr nicht.“



Sven Seitz (Trainer 1. FC Schlicht): „Wir waren es heute in keiner Minute würdig, das grünweiße Trikot zu tragen. Ohne Einstellung holst du keine Punkte! Wir können uns nur bei allen entschuldigen, die uns über die 90 Minuten die Daumen gedrückt haben. Nun müssen wir uns sammeln, schnellstmöglich die verletzten und gesperrten Spieler zurückbekommen und kommendes Wochenende ein anderes Gesicht zeigen.“









