Raiffeisen-Cup & Fuchs-Cup: Schulhöfe sind Sonderparkplätze

Es wurden deshalb zwei Sonderparkplätze eingerichtet: Der Schulhof des Nebengebäudes des Städtischen Gymnasiums (Zufahrt über Gartenstraße, gegenüber Hausnummer 87) und der Schulhof des Hauptgebäudes des Städtischen Gymnasiums (Zufahrt über Kolpingstraße, gegenüber Hausnummer 30). Von beiden Parkplätzen aus ist die Halle nach wenigen Minuten Fußweg erreichbar. Vom Nebengebäude aus gehen Sie entlang der Gartenstraße und dann rechts in die Fußgängergasse Lessingstraße. Vom Hauptgebäude aus gehen Sie entlang der Eichendorffstraße und dann links in die Lessingstraße.



„Unser Dank gilt der Stadt Eschweiler, die die Sonderparkplätze ermöglicht hat“, sagen die Organisatoren. „Bitte versuchen Sie nicht, die Halle anzufahren oder einen Parkplatz entlang der Eichendorffstraße zu suchen, auf der Anwohner bereits einseitig am Fahrbahnrand parken, um Verkehrsprobleme zu vermeiden. Die Schulhöfe werden extra für die Turniere bereitgestellt. Sie sind bequem zu erreichen und stehen Zuschauern und Spielern zur Verfügung.“



Hier auf FuPa findet ihr alle Infos zu den Turnieren, dem attraktiv besetzten Raiffeisen-Cup (Mannschaften von den Kreisligen bis hinauf zur Mittelrheinliga) und dem Fuchs-Cup für Reservemannschaften.

Die Termine der Turniere sind:

Raiffeisen-Cup (Vorrunde): Samstag, 27. Dezember, ab 16:00 Uhr

Raiffeisen-Cup (Endrunde): Sonntag, 28. Dezember, ab 14:00 Uhr

Fuchs-Cup: Montag, 29. Dezember, ab 17:45 Uhr