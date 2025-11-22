Raiffeisen-Cup Eschweiler nochmal stärker und mit Jubiläumsspecials Beim Hallenturnier des FC Eschweiler spielen zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder Mittelrheinligisten mit ++ 27./28. Dezember in der Eichendorffhalle ++ Besonderes Programm zur 30. Auflage Verlinkte Inhalte präsentiert von 30. Raiffeisen-Cup Eschweiler 1. FC Düren VfL Vichttal Kohlscheid Lohn + 9 weitere

30 Jahre Raiffeisen-Cup – und zum Jubiläum zeigt sich eines der renommiertesten Hallenturniere im Fußball-Verband Mittelrhein von seiner stärksten Seite. Das Teilnehmerfeld beim Wettbewerb von FC Eschweiler und der Raiffeisen-Bank Eschweiler eG übertrifft selbst die starke Vorjahresauflage und ist das hochklassigste seit 14 Jahren! Hinzu kommen frische Ideen abseits des Spielfelds.

Ausgetragen wird das einzige mehrtägige Eschweiler Hallenturnier in der Eichendorffhalle (Lessingstraße). Die Vorrunde beginnt am Samstag, 27. Dezember, um 16:00 Uhr, die Endrunde folgt am Sonntag, 28. Dezember, ab 14:00 Uhr. Der 27. Fuchs-Cup für Reservemannschaften rundet die Hallenfußballtage zwischen Weihnachten und Silvester am Montag, 29. Dezember, ab 17:45 Uhr ab. Hier freuen sich alle städtischen Reserveteams über ihre „eigene Stadtmeisterschaft“. Ergänzt wird das Fuchs-Cup-Feld erneut vom C-Liga-Topteam Germania Freund II.



Raiffeisen- und Fuchs-Cup wurden am Donnerstag in der Hauptstelle der Raiffeisen-Bank in der Franzstraße ausgelost. Vorab blickte der 2. Vorsitzende des FC Eschweiler, Benjamin Leclaire, auf die Historie: „Drei Jahrzehnte Raiffeisen-Cup – das zeigt, wie stark die Zusammenarbeit mit der Raiffeisen-Bank und allen Beteiligten gewachsen ist. Diese Turniere gehören fest in die Zeit ,zwischen den Tagen‘.“ Die Vertreter der Raiffeisen-Bank, Sven Rehfisch und „Losfee“ Zineb Maatouf, lobten den FCE für die stets gelungene Organisation und zeigten sich stolz. Man freue sich auf einen „sportlichen Höhepunkt zum Jahresende und ein besonderes Jubiläumsprogramm“. Die Bank drehte zudem an der Preisgeld-Schraube: Die Prämien für die Plätze zwei bis acht wurden erhöht.



Rückkehr von Mittelrheinligisten Sportlich steht der allseits geschätzte Raiffeisen-Cup für Budenzauber auf hohem Niveau. Nachdem im Vorjahr zum ersten Mal seit 2014 wieder Landesligisten teilnahmen – und Rasensport Brand sowie Sportfreunde Düren (wurden Zweiter des Hallencups in Aachen mit fast identischem Kader) überraschend schon in der Gruppenphase scheiterten –, griffen die Organisatoren jetzt noch eine Etage höher – ins Regal der Mittelrheinliga. „Man sah, dass in der Halle alles möglich ist, und man sich daher einer noch attraktiveren Besetzung nicht zu verschließen braucht. Es ist auch für die Kreisligisten etwas Besonderes, gegen solche Vereine zu spielen“, so Vertreter von FCE und Turnierleitung. Und so treten erstmals seit 2011 wieder Teams aus der höchsten Amateurklasse an – mit dem aktuellen Tabellenzweiten VfL Vichttal und dem letztjährigen Regionalligisten 1. FC Düren. Außerdem sind drei starke Bezirksligisten für die Endrunde gesetzt: Der Tabellenzweite Kohlscheider BC, SG Stolberg und Falke Bergrath.



Stadtmeisterschaft in der Vorrunde

Die Vorrunde am Samstag mit vier A-, zwei B- und zwei C-Ligisten hat ebenfalls großen Reiz, denn sie gleicht einer Eschweiler Stadtmeisterschaft. Zu den sieben Teams aus der Indestadt (nur die für die Endrunde gesetzten Bergrather fehlen) gesellt sich Sparta Bardenberg. Aus der Vorrunde qualifizieren sich wieder drei Mannschaften für die Endrunde. Ein Anwärter ist Titelverteidiger SC Berger Preuß, der im vergangenen Jahr als Qualifikant spektakulär bis zum Titel durchmarschierte – auch dank des mutigen Torwartspiels von Schlussmann Bastian Reuter. Die Bewegungsfreiheit der Keeper wurde von den Verantwortlichen des Fußballkreises Aachen nochmal diskutiert, aber im Regelwerk beibehalten. Bei Roten Karten justierte der Verband hingegen nach: Das Team des Sünders spielt nun nicht mehr automatisch bis zum Ende des Spiels dauerhaft in Unterzahl, sondern bekommt eine Vier-Minuten-Zeitstrafe. Währenddessen darf sich das Team bei Gegentoren nicht vervollständigen.



Cheerleader und Schirmherren-Shootout Zum Jubiläum des Raiffeisen-Cups hat sich das Turnierleitungs-Team um Tim Schmitz einiges einfallen lassen. Historische Aushänge im Vorraum aus dem Nachlass des verstorbenen Gründervaters Willi Greven erinnern an drei Jahrzehnte Turniergeschichte. Einen Schirmherrn gibt es diesmal nicht – stattdessen treten mehrere frühere Schirmherren am Sonntag bei einem unterhaltsamen Neunmeterschießen gegeneinander an. Die Cheerleader der ESG-Handballer begleiten die Teamvorstellungen in der Endrunde und bringen zusätzliche Atmosphäre in die Halle. Zudem hat Schmitz ein neues Format der Siegerehrung vorbereitet: „Vor und bei den Siegerehrungen leert sich die Halle leider immer schnell. Mit dieser neuen Form bleibt es würdevoll, aber es wird viel kürzer. Hoffentlich bekommen die Spieler so mehr Aufmerksamkeit und den Applaus, den sie zum Abschluss des Turniers verdienen.“ Schmitz blickt voller Vorfreude auf die Jubiläumsausgabe: „Die historischen Aushänge, die ESG-Cheerleader, das Schirmherren-Shootout, die neue Siegerehrung – und vor allem dieses grandiose Teilnehmerfeld: Der Endrunden-Sonntag verspricht einer der größten Hallenfußballtage zu werden, die Eschweiler je erlebt hat.“



Termine und Gruppen im Überblick:



Vorrunde 30. Raiffeisen-Cup - Samstag, 27. Dezember, ab 16:00 Uhr: