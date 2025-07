Rahmenspielplan 2025/26 Regionalliga Südwest

Der FC 08 Homburg startet am ersten August-Wochenende (02.-03.08.) mit einem Heimspiel gegen den KSV Hessen Kassel in die neue Spielzeit der Regionalliga Südwest. Eine Woche später steht das erste Auswärtsspiel der Saison beim SC Freiburg II an. Das Liga-Heimspiel am 3. Spieltag gegen den Bahlinger SC muss aufgrund des DFB-Pokal-Spiels gegen Holstein Kiel (17. August, 18 Uhr) verlegt werden und wird am 20. August nachgeholt. Eine Woche nach dem DFB-Pokal gastiert der FCH am 4. Spieltag beim Aufsteiger TSG Balingen.

Zum Abschluss der Hinrunde empfangen die Grün-Weißen am 17. Spieltag (14.-16.11.) den Drittliga-Absteiger SV Sandhausen im Waldstadion. Am 18. Spieltag (21.-23.11.) startet der FCH mit einem Auswärtsspiel beim KSV Hessen Kassel in die Rückrunde.