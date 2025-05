Rahman Soyudogru wird Cheftrainer beim FV Ravensburg

Wie der Verein am heutigen Freitag auf Instagram mitteilte, wird Rahman Soyudogru zur neuen Saison 2025/26 dauerhaft das Amt des Cheftrainers übernehmen. Der 36-Jährige hatte nach der Trennung von Martin Braun interimsweise die sportliche Verantwortung übernommen – mit beachtlichem Erfolg: Seit dem Trainerwechsel blieb der Oberligist in der Liga ungeschlagen.

An seiner Seite bleibt Nicolas Jann als spielender Co-Trainer. Der 33-Jährige hatte kurz nach seiner neuen Rolle auch seine vertragliche Zukunft geklärt und seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Damit baut der FV Ravensburg auf ein eingespieltes Duo, das in der entscheidenden Phase der Saison sportliche Stabilität und neue Impulse eingebracht hat.

„Auch Nicolas Jann ist in der neuen Saison der spielende Co-Trainer an der Seite unseres Cheftrainers Rahman Soyudogru“, so der FV außerdem in der Botschaftt. Der Verein verbindet mit der Entscheidung offenkundig die Hoffnung, an die positiven Entwicklungen der vergangenen Wochen auch zukünftig anknüpfen zu können. Die offizielle Mitteilung endet mit einem klaren Ziel: „Auf eine erfolgreiche Saison 2025/2026!“