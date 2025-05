– Foto: Pressefoto Eibner

Rahman Soyudogru: "Wir werden auf das heutige Spiel aufbauen" FV Ravensburg spielt 1:1 gegen den SSV Reutlingen

Der FV Ravensburg hat sich mit einem 1:1 gegen den SSV Reutlingen in der Oberliga Baden-Württemberg begnügen müssen. In einer hart umkämpften Partie vor 600 Zuschauern in der C-Team-Arena brachte Daniel Breuninger die Gäste aus Reutlingen in der 21. Spielminute in Führung, nur neun Minuten später erzielte Nicolas Jann den längst fälligen Ausgleich für die Ravensburger.

Folgendes sagte Carlo Horn, Vorstand des FV Ravensburg, zum Spiel: „Das Interims-Team um unseren Co-Trainer Rahman Soyudogru, Torwart-Trainer Kevin Kraus und Spieler-Co-Trainer Nicolas Jann hat die Mannschaft in der Kürze der Zeit gut eingestellt und positiv motiviert. Was auch die knapp 1.000 Zuschauer mit viel Applaus honoriert haben. Leider fehlte uns der Lucky-Punch zum Sieg.“ Horn lobte den Kampfgeist der Mannschaft, die bis zum Schluss alles versuchte, aber das nötige Quäntchen Glück fehlte, um den Sieg einzufahren. Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann mit einem frühen Rückstand für die Ravensburger. In der 21. Minute traf Daniel Breuninger mit einem direkt verwandelten Freistoß zur Führung für Reutlingen. Doch die Antwort des FV Ravensburg ließ nicht lange auf sich warten. Nur neun Minuten nach dem Rückstand erzielte Co-Spielertrainer Nicolas Jann mit seinem sechsten Saisontor den Ausgleich. Im weiteren Verlauf der Partie erspielte sich der FV Ravensburg mehrere gute Chancen, um in Führung zu gehen. Besonders in der zweiten Halbzeit setzten die Gastgeber alles daran, den Siegtreffer zu erzielen. In der Nachspielzeit kam der FV noch zu einem Lattentreffer und verpasste somit den Dreier.