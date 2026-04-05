Rahman Soyudogru: "Ich bin sehr stolz auf die Jungs"

Daniele Gabriele erzielte das 1:0 für den FV im Spiel gegen Türkspor. – Foto: Inge Hartmann

Der FV Ravensburg hat im Heimspiel gegen Türkspor Neckarsulm die richtige Antwort auf die jüngsten Rückschläge gegeben. Nach zwei Spielen ohne Sieg und dem Ausscheiden im WFV-Pokal setzte sich die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru mit 3:1 durch und sammelte wichtige Punkte im engen Rennen der Oberliga Baden-Württemberg.

Der Trainer sah dabei einen insgesamt überzeugenden Auftritt seiner Mannschaft: „Insgesamt war es ein verdienter Heimsieg. Wir haben über weite Strecken das Spiel kontrolliert, waren defensiv stabil und konnten uns offensiv einige Torchancen herausgespielt.“ Besonders die Kulisse spielte dabei auch eine Rolle: „Vor 500 Zuschauern zu Hause zu gewinnen, gibt uns natürlich Selbstvertrauen für die nächsten Spiele.“

Die Partie stand auch im Zeichen der Verarbeitung der vorherigen Ergebnisse. Nach einer Niederlage und einem Unentschieden in der Liga sowie dem Pokal-Aus war der Druck entsprechend vorhanden. „Der Sieg war extrem wichtig für uns. Nach zwei Spielen ohne Erfolg und der Pokalniederlage ging es vor allem darum, wieder ein positives Gefühl zu bekommen“, erklärte Soyudogru.

Dabei hob er insbesondere die Mentalität seiner Mannschaft hervor: „Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Die haben heute die richtige Reaktion gezeigt.“

Spielkontrolle und kurze Unruhephase

Ravensburg bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen und ging folgerichtig durch Daniele Gabriele kurz vor der Pause (44.) sowie Simon Schwarz nach dem Seitenwechsel (52.) mit 2:0 in Führung. Auch aus Sicht des Trainers war die Partie bis dahin klar unter Kontrolle: „Bis zum 2:0 hatten wir das Spiel gut im Griff. Hatten sogar Chancen auf das 3:0. Der Elfmeter zum 2:1 hat dann kurz Unruhe reingebracht. In dieser Phase mussten wir uns neu sortieren und wieder klarer spielen. Das haben wir aber gut gelöst.“

Rote Karte ohne großen Einfluss

In der Schlussphase musste Türkspor Neckarsulm nach einer Roten Karte gegen Jan Dietrich in Unterzahl weiterspielen. Einen entscheidenden Einfluss auf das Spielgeschehen hatte dies aus Sicht des Trainers jedoch nicht. „Dadurch, dass Türkspor viele lange Bälle gespielt haben und einige Standardsituationen hatten, hat man die rote Karte nicht wirklich gemerkt.“

Dennoch gelang Ravensburg in der Nachspielzeit (90.+7) durch Nesreddin Kenniche die endgültige Entscheidung zum 3:1.

Tabellensituation bleibt eng

Mit dem Heimsieg verbessert sich der FV Ravensburg auf 42 Punkte und rückt wieder auf den fünften Tabellenplatz vor. „Mit 42 Punkten und Platz fünf sind wir wieder gut im Rennen. Es ist sehr eng oben, deshalb zählt jedes Spiel“, ordnete Soyudogru ein. Wichtig ist, dass wir konstant punkten und unsere Leistungen bestätigen.“