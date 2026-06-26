Rahlstedter SC holt Torjäger zurück: Lion Jodeit kehrt heim Der Rahlstedter SC bekommt ein bekanntes Gesicht zurück. Lion Jodeit kennt den Verein bereits und soll die Offensive des RSC verstärken. von red · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Das Logo des RSC. – Foto: red/KI

Der Rahlstedter SC setzt in der Offensive auf einen Rückkehrer. Lion Jodeit schließt sich dem Verein wieder an und soll dem Landesligisten in der kommenden Saison mehr Präsenz, Erfahrung und Torgefahr geben. Für den RSC ist es ein Transfer, der sportliche Qualität mit Vertrautheit verbindet.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Jodeit hat bereits in der Vergangenheit das Trikot des Rahlstedter SC getragen. Er kennt den Verein, das Umfeld und viele Menschen rund um die Mannschaft. Genau das kann die Eingewöhnung deutlich verkürzen, weil der Offensivspieler nicht in ein völlig neues Umfeld kommt, sondern an eine bekannte Wirkungsstätte zurückkehrt.

Rahlstedt bekommt mehr Wucht im Angriff Sportlich beschreibt der Klub Jodeit als erfahrenen Offensivspieler, der Defensivreihen beschäftigen kann, Zweikämpfe annimmt und immer wieder den Weg zum Tor sucht. Damit bekommt Rahlstedt einen Angreifer, der nicht nur über Abschlüsse kommt, sondern auch über Arbeit gegen den Ball, körperliche Präsenz und Mentalität. Gerade diese Mischung kann in einer langen Saison wertvoll werden. Der RSC gewinnt einen Spieler, der im letzten Drittel für mehr Gefahr sorgen soll, gleichzeitig aber auch auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen kann. Der Verein hebt neben seinen fußballerischen Qualitäten ausdrücklich seine Mentalität und seinen Einsatzwillen hervor.