Rahlstedter SC bekommt spielstarken Linksfuß von Oberliga-Aufsteiger

Maurice Fiedler wechselt zum RSC. – Foto: red/KI

Der Rahlstedter SC hat den nächsten Zugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Maurice Fiedler wechselt von Concordia Hamburg zum RSC und soll die Offensive der Weiß-Rot-Blauen verstärken. Der 1,91 Meter große Linksfuß fühlt sich vor allem im offensiven Mittelfeld wohl, kann aber auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden.

Damit bekommt Rahlstedt einen Spieler dazu, der mehrere Eigenschaften verbindet: körperliche Präsenz, technische Qualität, Spielverständnis und Erfahrung. Fiedler kennt den Hamburger Fußball bestens, spielte für Concordia in der Oberliga Hamburg und sammelte auch in Schleswig-Holstein höherklassige Erfahrung. Ausgebildet wurde er beim SV Eichede, wo er als Eigengewächs seinen Weg begann.

Der Rahlstedter SC erwartet von Fiedler deshalb zusätzliche Impulse im Angriffsspiel. Seine technische Qualität, sein Spielverständnis und seine Torgefahr sollen helfen, die Offensive variabler zu machen. Dass er neben der Zehnerposition auch zentral eingesetzt werden kann, gibt dem Trainerteam zudem mehr Flexibilität in der Kaderplanung.

Fiedler soll dem RSC vor allem im Spiel nach vorne zusätzliche Möglichkeiten geben. Durch seine Größe bringt er eine besondere Präsenz mit, zugleich wird seine Ruhe am Ball hervorgehoben. Gerade im offensiven Mittelfeld kann diese Kombination wichtig sein, weil dort nicht nur Tempo, sondern auch Übersicht, Ballbehauptung und die Fähigkeit gefragt sind, Situationen sauber zu lösen.

Erfahrung und menschliche Passung

Der RSC betont aber nicht nur die sportliche Seite des Transfers. Fiedler bringt Erfahrung aus höherklassigen Spielklassen mit und kennt unterschiedliche Fußballumfelder. Nach seiner Ausbildung beim SV Eichede führte ihn sein Weg unter anderem in den Hamburger Fußball, wo er zuletzt für Concordia auflief.

Auch menschlich passt der Zugang laut Verein gut in die Gruppe. Genau solche Personalien können in einer Mannschaft wichtig werden, wenn sie nicht nur Qualität, sondern auch Ruhe und Orientierung einbringen. Fiedler soll mit seiner Erfahrung eine wichtige Rolle im Team übernehmen.

Rahlstedt baut weiter am Kader

Mit der Verpflichtung von Fiedler treibt der Rahlstedter SC seine Personalplanung weiter voran. Der Zugang passt in ein Profil, das dem Kader sofort zusätzliche Substanz geben kann: ein erfahrener Linksfuß, variabel im Mittelfeld einsetzbar, körperlich stark und offensiv gefährlich.

Für Fiedler beginnt damit ein neues Kapitel in Weiß-Rot-Blau. Für den RSC ist es der nächste Baustein auf dem Weg in die kommende Saison - und eine Verpflichtung, die dem Offensivspiel mehr Präsenz und Struktur geben soll.

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