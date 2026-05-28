Rahlstedt verliert Bitez - und plant den Angriff nach oben

Teil 2 des FuPa-Zweiteilers mit dem Rahlstedter SC. – Foto: red/KI

Der Rahlstedter SC geht nach einer schwierigen Saison in der Landesliga Hansa mit klaren Konsequenzen in die Planung. Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers hatte Teammanager Jan-Hendrik Kahle erklärt, wie stark Verletzungen und Ausfälle die Spielzeit geprägt haben und warum der Verein trotz Tabellenmittelfeld eine gewachsene Mannschaft sieht. Im zweiten Teil richtet sich der Blick nun auf den Kader - und auf eine zentrale Nachricht: Torjäger Mihai-Vladut Bitez bleibt nicht.

Dazu kommt Davin Vardavardi, der den Verein bereits im Winter aus persönlichen Gründen verlassen hatte. Weitere Abgänge werden Gideon Owusu, Michel Hans Niehoff, Liam Samuel Trierweiler, Samed Aksoy, Jan Prahl-Benthien und Marvin Zimmermann sein. Der Verein verabschiedet damit mehrere Spieler, die in den vergangenen Jahren ihren Teil zur Entwicklung des RSC beigetragen haben.

„Nein, er hat sich dazu entschieden, in die Oberliga zu wechseln“, sagt Kahle über Bitez. Damit verliert Rahlstedt einen wichtigen Offensivspieler und eine prägende Figur der vergangenen Saison. Der Abgang ist sportlich relevant, passt aber in ein größeres Bild. Auch Simon Flandrin wird den Verein in Richtung Oberliga verlassen. „Simon ist mittlerweile Ende 20 und ihn reizt es, sich noch einmal eine Liga höher zu beweisen“, erklärt Kahle.

Die Planungen sind bereits weit fortgeschritten. Mit Lucas Lamm hat der RSC schon einen neuen Torwart für die kommende Saison präsentiert. Dazu kommen sechs externe Zugänge, die der Verein nach eigener Analyse auf den benötigten Positionen umgesetzt hat. Namen nennt Kahle an dieser Stelle noch nicht, die Bewertung fällt aber positiv aus.

Kahle sagt ausdrücklich: „An dieser Stelle möchten wir uns noch mal bei allen Spielern dafür bedanken, was sie in den letzten Jahren für diesen Verein geleistet haben.“ Dieser Satz ist wichtig, weil der Umbruch nicht als bloße Kaderbereinigung erzählt werden sollte. Rahlstedt verliert Qualität, Erfahrung und Verlässlichkeit - will diese Lücken aber nicht unvorbereitet lassen.

„Wir haben uns den Kader genau angesehen und analysiert, auf welchen Positionen wir was brauchen. Das konnten wir zum jetzigen Zeitpunkt mit sechs externen Zugängen bestens umsetzen und sind sehr zufrieden mit dem, was uns da gelungen ist. Die Planungen sind nun in den letzten Zügen angekommen, dennoch halten wir noch die Augen nach potenziellen Zugängen offen“, sagt der Teammanager.

Dass der RSC trotz zahlreicher Abgänge nicht von einem kompletten Neustart spricht, liegt auch an den Zusagen aus dem aktuellen Kader. Schon im ersten Teil hatte Kahle betont, dass 20 Spieler zugesagt haben. Für ihn ist das ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft gewachsen ist und die Grundlage für die kommende Saison steht.

Der Umbruch ist also kein radikaler Schnitt, sondern eine gezielte Neuordnung. Rahlstedt verliert Bitez und Flandrin an die Oberliga, verabschiedet weitere Spieler, hält aber einen großen Teil des Kaders zusammen und ergänzt ihn extern. Genau diese Mischung soll den Verein wieder näher an die Spitzengruppe bringen.

Breiterer Kader, Athletiktrainer und Workshops

Die wichtigste Lehre aus der Saison betrifft die Kaderbreite. Rahlstedt hatte über Monate mit Verletzungen, beruflichen und privaten Ausfällen sowie kurzfristigen Veränderungen zu kämpfen. Darauf will der Verein reagieren. „Wir werden und müssen unseren Kader definitiv breiter aufstellen. Mittlerweile sind wir in einer Zeit angekommen, in der Spieler immer mal wieder aufgrund privater Situationen - sei es beruflich, Studium oder Urlaub - plötzlich abwesend sind.“

Dazu kommt die Erfahrung mit den vielen Verletzungen. Auch in diesem Bereich will der Verein strukturell nachschärfen. „Ebenso wollen wir auf die Erfahrungen der Situation mit den vielen Verletzungen reagieren und planen hier, einen Athletiktrainer mit aufzunehmen sowie einige Workshops für die Mannschaft.“

Das ist ein wichtiger Punkt. Rahlstedt will nicht nur mehr Spieler im Kader haben, sondern offenbar auch professioneller mit Belastung, Prävention und körperlicher Vorbereitung umgehen. Nach einer Saison, in der fast jedes Spiel neue Ausfälle brachte, ist das eine logische Konsequenz. Wenn der Verein wieder oben angreifen will, reicht Qualität allein nicht. Der Kader muss verfügbar bleiben.

Gleichzeitig zeigt diese Planung, dass der RSC die vergangene Saison nicht einfach abhakt. Die Verantwortlichen ziehen Schlüsse aus konkreten Problemen. Der breitere Kader soll auf private Ausfälle reagieren. Der Athletiktrainer und die Workshops sollen helfen, körperliche Themen besser zu steuern. Die externen Zugänge sollen sportliche Lücken schließen.

Top sechs als Anspruch

Trotz der schwierigen Saison formuliert Kahle den Anspruch deutlich. Mit diesem Kader sehe sich Rahlstedt in der kommenden Saison unter den Top sechs der Landesliga Hansa. Auf die Frage, was man in einem Jahr über den Verein sagen können soll, antwortet er kurz und klar: „Rahlstedt greift wieder oben an.“

Das ist mehr als eine Floskel. Der RSC war in den vergangenen Jahren besser platziert als in dieser Spielzeit. Die aktuelle Runde wird einen Tick schlechter ausfallen als die vorherigen vier. Aus Sicht des Vereins soll das aber nicht zur neuen Normalität werden. Rahlstedt will zurück in den oberen Bereich, ohne die Realität der vergangenen Monate auszublenden.

Die Herausforderung ist offensichtlich. Bitez geht, Flandrin geht, weitere Abgänge müssen aufgefangen werden. Gleichzeitig soll die Mannschaft offensiv und strukturell stark genug bleiben, um wieder Top sechs anzugreifen. Die sechs externen Zugänge und die 20 Zusagen aus dem aktuellen Kader geben dafür eine Grundlage.

Entscheidend wird sein, ob Rahlstedt die Fehler und Probleme dieser Saison tatsächlich reduziert. Wenn Verletzungen und Ausfälle wieder in dieser Häufung auftreten, wird es schwer, konstant oben mitzuspielen. Wenn der breitere Kader, die neue athletische Begleitung und die gezielten Zugänge greifen, kann der RSC seine Position in der Liga wieder verbessern.

Ein Umbruch mit klarem Ziel

Der Rahlstedter SC steht vor einer Saison, die richtungsweisend werden kann. Die vergangene Spielzeit hat gezeigt, wie schnell Pläne durch Verletzungen, private Ausfälle und fehlende Konstanz durcheinandergeraten können. Sie hat aber auch gezeigt, dass die Mannschaft Charakter besitzt und der Verein wieder stärker an einer eigenen RSC-DNA arbeitet.

Nun folgt die Kaderantwort. Der Verlust von Mihai-Vladut Bitez und Simon Flandrin wiegt schwer, ist aber nicht die einzige Nachricht. Rahlstedt hat früh reagiert, mit Lucas Lamm einen Torwart präsentiert, sechs externe Zugänge umgesetzt und will den Kader breiter aufstellen. Dazu kommen ein geplanter Athletiktrainer und Workshops, die helfen sollen, die Lehren aus der schwierigen Saison praktisch umzusetzen.

Das Ziel ist klar: Der RSC will wieder nach oben. Nicht irgendwann, sondern in der kommenden Saison. Kahles Satz bringt es auf den Punkt: „Rahlstedt greift wieder oben an.“ Genau daran wird sich der Verein messen lassen müssen.

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