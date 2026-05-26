Rahlstedt hadert mit Verletzungen - aber nicht mit dem Charakter

Teil 1 des FuPa-Zweiteilers mit dem Rahlstedter SC. – Foto: red/KI

Beim Rahlstedter SC fällt die Saisonbilanz differenziert aus. Die Rückrunde lief nicht so, wie sich der Verein das nach der Winterpause vorgestellt hatte. Gleichzeitig sieht Teammanager Jan-Hendrik Kahle eine Mannschaft, die trotz vieler Rückschläge zusammengewachsen ist und im Verein wieder stärkere Spuren hinterlässt. Die Platzierung in der Landesliga Hansa erzählt deshalb nur einen Teil der Geschichte.

Damit ist der zentrale rote Faden dieser Saison beschrieben. Rahlstedt hatte Qualität im Kader, konnte sie aber zu selten konstant zusammenbringen. Immer wieder mussten Ausfälle kompensiert werden. Schon in der Hinrunde sei die Lage teilweise so angespannt gewesen, dass Spieler der zweiten oder dritten Herren dazukamen, damit überhaupt ein Kader gestellt werden konnte.

Auf die Frage, ob der RSC froh sei, dass die Saison nun vorbei ist, antwortet Kahle deutlich: „Definitiv ja. Nachdem wir im Winter noch mal auf unsere Verletzten-Situation im Kader reagiert haben und sechs richtig gute Transfers machen konnten, haben wir uns sicher noch einiges ausgerechnet. Aber es ging in der Rückrunde bei uns genauso weiter wie in der Hinrunde, und wir haben fast jedes Spiel ein, zwei Spieler durch teils schwere Verletzungen für die darauffolgenden Partien verloren.“

Rahlstedt hatte sich für die Rückrunde mehr vorgenommen. In der Winterpause war der Blick auf die Tabelle noch mit der Hoffnung verbunden, den Abstand nach oben zu verkürzen und unter den besten sechs Mannschaften einzulaufen. Spätestens nach der Niederlage gegen ASV Hamburg wurde diese Zielsetzung schwieriger.

Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers geht es um diese schwierige Saison, die Verletzungen, den Charakter der Mannschaft und die neue Verbindung zum Verein. Im zweiten Teil stehen anschließend die Kaderplanung, die Abgänge von Mihai-Vladut Bitez und Simon Flandrin, sechs externe Zugänge und der klare Anspruch für die kommende Saison im Mittelpunkt.

„Als wir zur Winterpause auf die Tabelle geschaut haben, war uns klar, dass hier noch etwas getan werden muss. Da haben wir uns schon vorgestellt, dass wir noch unter den Top sechs einlaufen und den Abstand nach oben punktemäßig verkürzen können. Nachdem wir dann das Spiel gegen ASV verloren hatten, wussten wir, dass es nun schwer wird, dieses Ziel noch zu erreichen“, sagt Kahle.

Trotzdem sieht er die Entwicklung der Mannschaft positiv. Vor der Saison sei es wichtig gewesen, als Kollektiv aufzutreten und am Ende keinen großen Umbruch zu haben. Genau dieser Punkt scheint gelungen zu sein. „Man spürt, dass hier eine Mannschaft zusammengewachsen ist, sonst hätten wir nicht so schnell 20 Zusagen aus dem aktuellen Kader bekommen.“

Diese 20 Zusagen sind für den RSC ein wichtiges Signal. Auch wenn die Saison sportlich nicht den erhofften Verlauf nahm, ist der Kern offenbar intakt. Die Mannschaft ist nicht auseinandergefallen, sondern hat eine Grundlage geschaffen, auf der der Verein weiterarbeiten will.

5:5 gegen BU als Charakterspiel

Besonders deutlich wurde der Charakter der Mannschaft für Kahle im Spiel gegen HSV Barmbek-Uhlenhorst. Der RSC lag in der 50. Minute bereits 1:5 zurück. Die Partie schien entschieden, doch Rahlstedt arbeitete sich noch einmal heran und belohnte sich mit dem 5:5.

„Ganz klar das Spiel gegen BU. Wir lagen in der 50. Minute aussichtslos mit 1:5 hinten. Aber die Jungs haben trotzdem in keiner Phase aufgehört zu kämpfen und sich am Ende mit dem verdienten Ausgleich zum 5:5 belohnt. Das Spiel zeigt so ein bisschen den Verlauf unserer Saison, dass wir immer wieder mit Rückschlägen durch Verletzungen zu kämpfen hatten, aber trotzdem keiner den Kopf in den Sand gesteckt hat“, sagt Kahle.

Auch das Spiel gegen SC Condor Hamburg nennt der Teammanager als Beleg. Dort habe Rahlstedt 60 Minuten mit dem „allerletzten Aufgebot“ in Unterzahl gespielt und am Ende einen verdienten Punkt geholt. Für Kahle steht deshalb fest: „Diese Mannschaft hat gezeigt, dass sie niemals aufgibt.“

Diese beiden Spiele erklären, warum die naheliegende Überschrift über die Saison aus Rahlstedter Sicht falsch wäre. „Rahlstedt enttäuscht und beendet die Saison nur noch im Tabellenmittelfeld“ - so würde Kahle die Spielzeit gerade nicht überschreiben. Der Verein könne sehr realistisch einschätzen, was passiert sei. In nahezu jedem Spiel musste reagiert werden, immer wieder gab es neue Aufstellungen, Ausfälle und Anpassungen.

Staff, Kabine und Vereinsbindung

Auf die Frage nach Spielern, die ohne Tore, Vorlagen oder Schlagzeilen wichtig waren, antwortet Kahle nicht mit einem Namen, sondern mit dem Kollektiv. Der RSC wolle klar betonen, dass man immer alles als Team mache. Dazu gehört ausdrücklich auch der Staff. „Wir haben einen überragenden Staff, der die Kabine vor jedem Spiel zu einer reinen Wohlfühloase verwandelt und den Spielern sowie dem Trainerteam eine Menge Aufgaben abnimmt, sodass sich jeder zu 100 Prozent auf seinen Aufgabenbereich fokussieren kann.“

Diese Wertschätzung passt zu dem, was Kahle als neue RSC-DNA beschreibt. Es geht nicht nur um eine Mannschaft, die am Wochenende spielt. Spieler und Trainer sollen sich wieder stärker mit dem Verein auseinandersetzen. Das sei zunehmend spürbar. „Wir kommen langsam wieder dahin, dass wir eine RSC-DNA aufbauen können. Unsere Spieler und Trainer setzen sich wieder vermehrt mit dem Verein auseinander, was man daran merkt, dass sie auch außerhalb unseres Teams Aufgaben im Verein übernommen haben.“

Kahle nennt konkrete Beispiele. Jonathan Zinn half beim Training einer Jugendmannschaft mit. Andere Spieler gaben Interviews für die Weihnachtszeitung eines Jahrgangs. Bei der 125-Jahr-Feier des Vereins erklärten sich Spieler ohne große Nachfrage bereit, zwei Stunden am Bierwagen zu übernehmen.

Solche Dinge sind sportlich schwer messbar, für einen Verein aber wertvoll. Sie zeigen, dass eine Mannschaft nicht nur aus Kaderlisten und Ergebnissen besteht, sondern auch aus Menschen, die sich mit dem Umfeld verbinden. Gerade nach einer sportlich schwierigen Saison kann dieser Zusammenhalt ein wichtiger Faktor für den nächsten Schritt werden.

Schwierige Saison, intakte Grundlage

Der Rahlstedter SC wird diese Spielzeit schwächer abschließen als die vier vorherigen Jahre. Das ist der nüchterne Blick auf die Tabelle. Kahle ordnet den Verein mit dem vorhandenen Kader für die kommende Saison dennoch klar unter den Top sechs der Landesliga Hansa ein. Diese Einschätzung kommt nicht aus einer perfekten Rückrunde, sondern aus dem Gefühl, dass die Mannschaft trotz aller Probleme zusammengewachsen ist.

Rahlstedt hat gelernt, dass Kaderbreite, Belastungssteuerung und Ausfallmanagement entscheidend sind. Die Verletzungssituation hat die Saison geprägt, die sportlichen Ziele verschoben und manchen Lauf verhindert. Gleichzeitig haben Spiele wie das 5:5 gegen BU oder der Punkt gegen Condor gezeigt, dass die Mannschaft Rückschläge nicht einfach hinnimmt.

Genau deshalb ist diese Saison nicht nur als Enttäuschung zu lesen. Sie war schwierig, aber sie hat dem RSC auch gezeigt, worauf er bauen kann: auf eine gewachsene Gruppe, auf einen starken Staff, auf 20 Zusagen aus dem aktuellen Kader und auf eine Vereinsbindung, die wieder sichtbarer wird. Für den nächsten Schritt braucht Rahlstedt nun Konsequenzen in der Planung - und genau darum geht es im zweiten Teil.

Teil II: Die Kaderplanung



Im zweiten Teil des FuPa-Zweiteilers spricht Jan-Hendrik Kahle über die Kaderplanung des Rahlstedter SC. Dann geht es um die Oberliga-Wechsel von Mihai-Vladut Bitez und Simon Flandrin, mehrere weitere Abgänge, sechs externe Zugänge, den neuen Torwart Lucas Lamm und das Ziel, in der kommenden Saison wieder oben anzugreifen.

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