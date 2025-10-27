Ragu überragt mit Dreierpack

Mit einem überzeugenden 4:0-Heimsieg über den TuS Altwarmbüchen hat die SG Blaues Wunder Hannover ihren Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Maßgeblich beteiligt: Stürmer Naveen Ragu, der mit drei Treffern zum Matchwinner wurde.

Blaues Wunder erwischte einen perfekten Beginn: Nach nicht einmal sechzig Sekunden traf Naveen Ragu zum 1:0 – die frühe Führung gab dem Team von Trainer Leon Erler sofort Sicherheit. Fortan kontrollierten die Gastgeber die Partie vollständig.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Blaues Wunder den Druck – und Ragu stellte seine Torjägerqualitäten unter Beweis. Nach einem schnellen Ballgewinn und sauberem Umschaltspiel erzielte er in der 59. und 67. Minute zwei weitere Treffer und machte damit früh alles klar.

„Wir hatten das Spiel komplett im Griff, der Gegner hatte in der ersten Halbzeit keinen Abschluss“, erklärte Erler. Dennoch blieb das 1:0 zur Pause zu knapp, weil seine Mannschaft zwar überlegen agierte, aber im letzten Drittel zu selten zwingend wurde.

„Das war eine richtig starke Leistung von ihm“, lobte Erler. „Er war an allen gefährlichen Aktionen beteiligt und eiskalt im Abschluss.“ Nach gut 65 Minuten durfte der angeschlagene Stürmer unter Applaus vom Platz.

Kurz vor Schluss sorgte der eingewechselte Elias Zougari mit seinem Treffer in der Nachspielzeit für den 4:0-Endstand.

Kaum Gefahr, aber weiter Luft nach oben

Altwarmbüchen blieb über weite Strecken harmlos, kam nur nach einem indirekten Freistoß im Strafraum und einem Kopfball gefährlich vor das Tor von Paul Johann Witt. „Unser Keeper musste im Grunde keinen Ball halten – das spricht für unsere Defensive“, sagte Erler.

Trotz der klaren Überlegenheit sah der Trainer noch Verbesserungspotenzial: „Wir haben es souverän runtergespielt, aber im letzten Drittel war die Qualität heute nicht so gut, wie sie sein könnte. Wir hätten das Ergebnis noch deutlicher gestalten können.“

Mit dem dritten Sieg in Folge hat Blaues Wunder den Anschluss an das Tabellenmittelfeld wiederhergestellt. Das Team steht nun bei 13 Punkten aus 13 Spielen und hat sich im Vergleich zu Anfang Oktober deutlich stabilisiert.

„Das war ein souveräner Auftritt, und genau so müssen wir weitermachen“, sagte Erler. „Die Mannschaft hat wieder Selbstvertrauen – und wenn wir weiter so arbeiten, ist in dieser Saison noch einiges drin.“