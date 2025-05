Ragnar Ache wechselt zum 1. FC Köln

Der Angreifer war im Sommer 2023 von Eintracht Frankfurt an den Betzenberg gewechselt und avancierte in den zurückliegenden beiden Spielzeiten zum Toptorjäger der Roten Teufel. In 56 Zweitligaspielen erzielte er 34 Tore – nach 16 Toren in seiner Premierensaison am Betze kam er in der gerade beendeten Spielzeit auf 18 Saisontore. In fünf Einsätzen im DFB-Pokal erzielte er einen weiteren Treffer für die Roten Teufel.