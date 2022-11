– Foto: Andreas Santner

Ragg schnürt Dreierpack: TSV Riedlingen – TSV Trillfingen 5:0 (2:0)

Am Ende stand ein klarer 5:0 Heimerfolg auf der Habenseite der TSV-Rothosen gegen den mit Bus angereisten Tabellenletzten aus Trillfingen. 250 Zuschauer sahen ein zumeist einseitiges Fußballspiel, bei dem TSV-Captain Ragg mit 3 Treffern herausragte.



Die Gäste agierten wie erwartet in einem 5-4-1-System sehr defensiv eingestellt, waren aber in den ersten Minuten die agilere Elf. Nach etwa zehn Spielminuten brachten die Rothosen jedoch das Spielgeschehen besser in den Griff, auch weil in der Zentrale Schrode und Fauler immer griffiger ins Spiel kamen. In der 9. Minute klärte ein Gästeverteidiger einen Ragg-Schuss für den geschlagenen Torhüter. Nach einem schönen Seitenwechsel von Schrode auf den links mitgelaufenen Schmid drückte Ragg dessen Hereingabe per Kopf über die Linie – 1:0 (25. Minute). Nur Zeigerumdrehungen später drang wieder Ragg über die rechte Seite in den Strafraum ein, doch sein Geschoss wehrte Krause im Trillfinger Tor zur Ecke ab. Immer wieder war Fabian Ragg, dem die 10er-Position sichtlich Freude bereitete, in Angriffssituationen verwickelt. Auch die Situation die in der 34. Minute zur Doppelecke führte, entsprang seiner Idee. Den zweiten Eckball von Schoppenhauer wuchtete der angeschlagen ins Spiel gegangene Sontheimer in die Maschen – 2:0 (34. Minute). Dann hatten die Rothosen Glück, als das gut leitende Schiedsrichtergespann einen Treffer der Gäste wegen Abseits nicht anerkannte. Auch bei einem schnellen Konter hatten die Gäste die Chance zum Anschlusstreffer, doch der Abschluss von Alleinunterhalter Kleinfeld war zu schwach, so dass es mit einer komfortablen TSV-Führung in die Halbzeit ging.



Die zweite Spielhälfte war bis auf wenige Vorstöße der Gäste ein Spiel auf ein Tor. Bis zum entscheidenden 3:0 strichen Freistöße von Ragg und Schrode knapp am Tor vorbei. Die beste Gelegenheit ließ der mannschaftsdienlich spielende Früh liegen, als er eine perfekte Schoppenhauer-Vorlage aus kurzer Distanz nicht verwerten konnte. Auch Felix Schmid hatte mit einem 25-Meter Schuss kein Glück. Dann klaute Fabian Ragg den Gästen im Spielaufbau den Ball, Dominik Früh legte uneigennützig quer und Ragg jagte den Ball hoch ins Eck – 3:0 (72. Minute). 5 Minuten vor Schluss hätte der A-Jugendliche Roman Hetze seine Torpremiere im TSV-Dress feiern müssen, doch er konnte einen Querpass von Früh freistehend nicht verwerten. Dafür legte er eine Minute später mustergültig für Ragg auf, der mit feinem Füßchen Gästekeeper Krause überlobbte – 4:0 (86. Minute). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Siefert, der aus 16 Metern zum 5:0-Endstand traf (89. Minute).