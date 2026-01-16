– Foto: Sebastian Harbke

Raffel: „Wir haben zu viele Punkte liegen gelassen" Der FC An der Fahner Höhe überwintert nach der Hinrunde der Thüringenliga auf einem Mittelfeldplatz – eine Platzierung, mit der in der Gemeinde Dachwig-Döllstädt-Gräfentonna wohl nicht nur die Verantwortlichen vor der Saison mehr gerechnet hatten.

Als zweifacher Thüringenmeister waren die Erwartungen höher, doch aktuell steht Rang sieben zu Buche. Der Rückstand auf den Spitzenreiter beträgt bereits 16 Punkte, wenn auch bei zwei noch ausstehenden Nachholspielen. Mögliche Meisterambitionen scheinen damit derzeit eher ein Traum als ein realistisches Ziel.

Auch Fahner-Trainer Dimo Raffel spart nicht mit Selbstkritik: „Wir können vor allem mit der Hinrunde in dieser Saison nicht ganz zufrieden sein, da wir zu viele Punkte liegen gelassen haben. Genau da müssen wir ansetzen, weiter unbequem bespielbar zu sein und wieder konsequenter eine spielerische Konstanz zu entwickeln, die am Ende auch Zählbares bringt. Dann werden wir die zweite Saisonhälfte erfolgreicher gestalten.“ Gleichzeitig verfolgt der FC AdFH weiter konsequent seinen eingeschlagenen Weg der Verjüngung. Mehrere junge Spieler – darunter drei A-Jugendliche – gehören fest zum Kader. „Darüber hinaus sollen sich unsere jungen Wilden unter Wettkampfbedingungen und in Ruhe entwickeln sowie behaupten können und die nächsten wichtigen Schritte im Männerfußball machen“, betont Raffel. Trotz der Tabellenlage blickt der Coach nicht ausschließlich kritisch auf das vergangene Jahr zurück. „Wenn man rückblickend das Spieljahr 2025 betrachtet, haben wir als Mannschaft nur drei Ligaspiele verloren und zweimal knapp gegen Meuselwitz im Pokalfinale und -viertelfinale.“ Diese Bilanz zeigt, dass die Mannschaft durchaus über Qualität verfügt, diese jedoch zu selten konstant auf den Platz bringt.

Rückkehrer als gefühlte Neuzugänge Im Sommer hatte der FC einen kleinen Umbruch zu verkraften, insbesondere in der Offensive. Der Abgang von „Mio“ Heß in Richtung Rudolstadt wog schwer. Die Verantwortung lastet weiterhin auf den etablierten Leistungsträgern wie Machts, Lischke und Baumgarten. Gleichzeitig sollen im Schatten dieser Säulen junge Spieler Schritt für Schritt herangeführt werden – ein Prozess, der aktuell im Gange ist. Verletzungspech begleitete Neuzugang Oskar Sennewald, der über weite Teile der Hinrunde nicht zur Verfügung stand. In der Schlussphase kehrte er zurück und ließ bereits in den Hallenturnieren sein Potenzial aufblitzen. Sennewald deutete an, dass er sich dauerhaft zu einem wichtigen Leistungsträger entwickeln kann.

