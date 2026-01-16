Raffel: „Wir haben zu viele Punkte liegen gelassen“

Als zweifacher Thüringenmeister waren die Erwartungen höher, doch aktuell steht Rang sieben zu Buche. Der Rückstand auf den Spitzenreiter beträgt bereits 16 Punkte, wenn auch bei zwei noch ausstehenden Nachholspielen. Mögliche Meisterambitionen scheinen damit derzeit eher ein Traum als ein realistisches Ziel.
Auch Fahner-Trainer Dimo Raffel spart nicht mit Selbstkritik: „Wir können vor allem mit der Hinrunde in dieser Saison nicht ganz zufrieden sein, da wir zu viele Punkte liegen gelassen haben. Genau da müssen wir ansetzen, weiter unbequem bespielbar zu sein und wieder konsequenter eine spielerische Konstanz zu entwickeln, die am Ende auch Zählbares bringt. Dann werden wir die zweite Saisonhälfte erfolgreicher gestalten.“ Gleichzeitig verfolgt der FC AdFH weiter konsequent seinen eingeschlagenen Weg der Verjüngung. Mehrere junge Spieler – darunter drei A-Jugendliche – gehören fest zum Kader. „Darüber hinaus sollen sich unsere jungen Wilden unter Wettkampfbedingungen und in Ruhe entwickeln sowie behaupten können und die nächsten wichtigen Schritte im Männerfußball machen“, betont Raffel.
Trotz der Tabellenlage blickt der Coach nicht ausschließlich kritisch auf das vergangene Jahr zurück. „Wenn man rückblickend das Spieljahr 2025 betrachtet, haben wir als Mannschaft nur drei Ligaspiele verloren und zweimal knapp gegen Meuselwitz im Pokalfinale und -viertelfinale.“ Diese Bilanz zeigt, dass die Mannschaft durchaus über Qualität verfügt, diese jedoch zu selten konstant auf den Platz bringt.
Im Sommer hatte der FC einen kleinen Umbruch zu verkraften, insbesondere in der Offensive. Der Abgang von „Mio“ Heß in Richtung Rudolstadt wog schwer. Die Verantwortung lastet weiterhin auf den etablierten Leistungsträgern wie Machts, Lischke und Baumgarten. Gleichzeitig sollen im Schatten dieser Säulen junge Spieler Schritt für Schritt herangeführt werden – ein Prozess, der aktuell im Gange ist. Verletzungspech begleitete Neuzugang Oskar Sennewald, der über weite Teile der Hinrunde nicht zur Verfügung stand. In der Schlussphase kehrte er zurück und ließ bereits in den Hallenturnieren sein Potenzial aufblitzen. Sennewald deutete an, dass er sich dauerhaft zu einem wichtigen Leistungsträger entwickeln kann.
Darüber hinaus setzt Raffel große Hoffnungen auf zwei weitere Rückkehrer: „Unser Kader, den wir im Sommer verbreitert und sehr verjüngt haben, wird sich nicht verändern. Als ‚Neuzugänge‘ zählen für uns vor allem Max Reinwald und Jonas Wiesner, welche aus langwierigen Verletzungen kommen und uns menschlich wie sportlich hoffentlich für die Rückrunde zur Verfügung stehen.“
In der Winterpause blieb es in Dachwig ruhig – bewusst. „Wichtig war, nicht zu früh wieder auf den Platz zurückzukehren, auch wenn wir durch den Nachholer gegen Nordhausen bereits eine Woche früher beginnen müssen“, erklärt Raffel. Seiner Mannschaft gönnte er gezielt eine fußballfreie Zeit. „Demnach stehen uns bis dahin vier Wochen Vorbereitung zur Verfügung – ganz unspektakulär mit aktuell drei Testspielen, vielen Einheiten auf dem Platz und einem Team-Fitness-Event bei den ‚Müllers‘.“
Fazit: Der FC An der Fahner Höhe startet damit ohne große Nebengeräusche in die Rückrunde – mit dem klaren Ziel, Konstanz zu entwickeln, junge Spieler weiter zu integrieren und sportlich wieder näher an die eigenen Ansprüche heranzurücken.