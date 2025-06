Raffaelo Wolf wird neuer Sportlicher Leiter beim SSV Berzdorf

Der SSV Berzdorf freut sich, mit Raffaelo Wolf einen ausgewiesenen Fachmann als neuen Sportlichen Leiter präsentieren zu können. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Fußball und seinem klaren Blick für Strukturen, Entwicklung und Talentförderung bringt Wolf beste Voraussetzungen mit, um den Verein sportlich nachhaltig weiterzuentwickeln.

Wolf war in den vergangenen Jahren in verschiedenen verantwortungsvollen Positionen im Kölner Raum tätig und genießt in Fußballkreisen hohes Ansehen für seine strategische Arbeit, sein gutes Netzwerk und seine kommunikative Stärke.



„Mit Raffaelo Wolf gewinnen wir nicht nur einen erfahrenen Fußballkenner, sondern auch eine Persönlichkeit, die für Verlässlichkeit, Teamarbeit und klare Werte steht“, so die Verantwortlichen des SSV Berzdorf. „Gemeinsam wollen wir unsere sportlichen Strukturen stärken und die nächsten Schritte in unserer Vereinsentwicklung gehen.“

Wolf wird ab sofort die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich übernehmen – von der Kaderplanung über die Weiterentwicklung der Trainerteams bis hin zur Nachwuchsförderung.