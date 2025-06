Raffael Kobrowski übernimmt zur Saison 2025/26

Nach einer durchwachsenen Saison in der Kreisklasse Ost startet der 1. FC Sindlbach mit einem neuen Trainerteam in die kommende Spielzeit. Marcel Fürsattel, der das Amt vor einem Jahr übernommen hatte, und der Verein trennten sich nach einem enttäuschenden 11. Tabellenplatz im gegenseitigen Einvernehmen. Die Saison war geprägt von Verletzungspech und zahlreichen unglücklichen Niederlagen.

Kobrowski bringt reichlich Erfahrung aus höherklassigen Ligen mit: Der Offensivspieler stand unter anderem beim SV Seligenporten in der Regionalliga, beim TSV Kornburg und der DJK Ammerthal (beide Bayernliga Nord) sowie zuletzt beim SC 04 Schwabach in der Landesliga Nordost unter Vertrag.

Mit dem 28-jährigen Raffael Kobrowski konnte der FC nun kurzfristig einen neuen Spielertrainer verpflichten. Am Dienstagabend wurde er offiziell von Abteilungsleiter Florian Reif und Teammanager Dominik Deinhard vorgestellt. Unterstützt wird Kobrowski von Marco Simon, der als spielender Co-Trainer fungieren wird.

Zum Saisonstart kann Kobrowski auf mehrere Neuzugänge bauen: Damian Yearling wechselt vom SC Germania Nürnberg nach Sindlbach, Benjamin Mertl kommt als Torhüter von der DJK Oberwiesenacker. Aus der A-Jugend-Spielgemeinschaft Berg rücken zudem die Nachwuchsspieler Fabio Krauberger, Daniel Schmaußer, Leon Krauß und Lukas Geitner in den Herrenbereich auf. Auch David Klemm, der zuletzt eine Fußballpause wegen Elternzeit einlegte, wurde reaktiviert.

Kobrowski kann zum Start auf einen Kader von rund 25 Spielern zurückgreifen. Positiv: Die Mannschaft ist in der Breite besser aufgestellt, wodurch Ausfälle künftig besser kompensiert werden können. Bis zum Trainingsauftakt am Dienstag, 24. Juni, hofft man noch auf den einen oder anderen Neuzugang.

Die Vorbereitung ist bereits in Planung. Neben mehreren Freundschaftsspielen stehen auch Pokalspiele an, deren Auslosung noch aussteht. Der Pflichtspielbetrieb startet am Sonntag, 3. August.

Das Saisonziel wurde bewusst bodenständig formuliert: verletzungsfrei bleiben, neue Spieler integrieren und vor allem den Spaß am Fußball bewahren.