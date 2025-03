Raffael kann Gnadental nicht stoppen

Die Pause kam für DJK-Coach Sebastian Michalsky so kurz nach der Winterpause ungelegen. „Für uns war es fast wie eine zweite Vorbereitung. So sind die anderen Mannschaften schon mehr im Spielrhythmus als wir, weshalb man es am Sonntag sicherlich noch merken wird, dass wir aus der Pause kommen. Deshalb freuen wir uns, dass es jetzt weiter geht“, meint der Coach. Zum Jahresauftakt konnte die DJK die Tabellenspitze gegen Verfolger OSV Meerbusch behaupten, gegen den TSV Meerbusch II kam die DJK jedoch nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. „Wir hatten jetzt aber genug Zeit, die Partie zu vergessen und uns wieder ganz auf unser Spiel zu konzentrieren“, erklärt Michalsky.

Der Tabellenführer muss am Sonntag ohne Spielmacher Vojno Jesic auskommen. Der 31-Jährige sammelte in seinen 15 Einsätzen bereits 30 Scorerpunkte. Auch der spielende Co-Trainer und Stürmer Andrej Hildenberg fällt weiter verletzt aus. Für den Coach jedoch kein Grund zur Sorge: „Wir haben einen breiten Kader, um jeden Ausfall auffangen zu können.“ Die DJK kann sich in der Offensive zudem auf Oliver Wargalla verlassen. Der amtierende Torschützenkönig traf in dieser Spielzeit bereits 19-mal. Der Topstürmer wartet jedoch bereits seit drei Spielen auf ein Tor, für seine Verhältnisse eine Ewigkeit. „Er ist auch abgesehen von seinen Toren sehr wichtig für die Mannschaft, weshalb er uns in den letzten Spielen auch ohne Treffer sehr geholfen hat. Ich bin mir sicher, dass er bald wieder regelmäßig trifft“, betont Michalsky.

Erfolgreiches Testspiel

Der Coach organisierte für die dreiwöchige Pause ein Testspiel gegen Ay-Yildizpor Hückelhoven aus der Bezirksliga Mittelrhein. Das Team aus Hückelhoven reiste mit einem prominenten Namen an. Der langjährige Fanliebling von Borussia Mönchengladbach, Raffael, spielt in seiner zweiten Saison für den Bezirksligisten. Trotz des namhaften Gegenspielers konnte die DJK souverän mit 6:2 gewinnen. „Wir wollten das Siel angehen wie jedes andere auch, um möglichst schnell in den Rhythmus zu kommen. Auch wenn das Ergebnis nicht viel aussagt, war ich mit der Generalprobe zufrieden“, so Michalsky.