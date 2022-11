Rafael Jorge: Das verhinderte Geislinger Comeback Über seinen Ex-Verein, sein Leben in Kanada und die WM

Wie kam es eigentlich zu Ihrem Studium in Kanada?

Anfang 2020 wollte ich studieren, aber auch gleichzeitig Fußballspielen. Ich bin ja in Richmond, das ist keine fünf Minuten von Vancouver entfernt, geboren. Mein Vater hat mich gefragt, ob ich mir auch eine Zeit in Kanada vorstellen könnte. Ich bekam dann von der Uni Langara ein Stipendium. Dort habe ich dann auch zwei Jahre gespielt. Fußball und Studium zu verbinden, das fand ich ganz cool. Anfang des Jahres habe ich dann eine Anfrage eines semiprofessionellen Vereins bekommen. Und da habe ich dann auch gespielt. Und da werde ich auch wieder spielen, wenn ich zurückkehre.

Wie ist das Leben in Kanada? Was unterscheidet es von Deutschland?

Die Dinge, die über die Kanadier erzählt werden, stimmen wirklich: Sie sind tatsächlich so nett, hilfsbereit und unglaublich sozial. Es macht einfach Spaß, mit Leuten zusammen zu sein, die so offen sind. Das entspricht halt auch meiner Mentalität. Man muss aber auch sagen, dass die Bevölkerung in Kanada viel internationaler ist, mit einer großen asiatischen Kultur. Ich bin auf sehr viele Brasilianer gestoßen. Was mir nicht so gefällt, ist die Architektur. Kanada hat eine deutlich jüngere Geschichte als Europa. Das merkt man auch an den Gebäuden. In Vancouver findest du halt nicht die alten, historischen Häuser wie etwa in München. Auch das Essen ist ganz anders. Was für mich sehr cool ist: Ich stehe sehr auf Donuts, und die Kanadier sind hier wahre Spezialisten. Die haben sehr viele Donut-Läden und eine unglaubliche Auswahl. Das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber auf die besten Donuts der Welt – darauf freue ich mich schon.

Wie ist dort der Fußball?

Ab und zu sieht man noch den alten Kick and Rush, bei dem die Bälle auf einen starken Spieler geschlagen werden. Wir haben drei Trainer aus Frankreich und Italien, die dort in der 1. Liga gespielt haben und sehr viel Wert auf den europäischen Stil legen und spielerische Akzente setzen. Das gefällt mir gut. Mir macht es aber auch nichts aus, gegen Kick’n’Rush-Teams zu spielen.

Nun beginnt díe WM. Wen feuern Sie an? Deutschland? Kanada? Brasilien?

Ich bin immer schon für Brasilien gewesen. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Robinho – das waren meine Helden in der Kindheit. Ich glaube auch, dass wir heuer eine gute Chance haben. Der Kader ist qualitativ hoch, die Harmonie und der Teamspirit passt. Man spürt nur Gutes. Und Neymar hat eine Wahnsinn-Saison gespielt.

Und Kanada?

Super, dass Kanada zum ersten Mal seit den 1980ern dabei ist. Das ist eine talentierte, aber halt auch eine unerfahrene Mannschaft. Ich drücke Kanada auch die Daumen, und Deutschland auch. Ich glaube aber nicht, dass die Nationalelf heuer so stark ist. Wenn Hansi Flick da nicht noch eine besondere Magie raushaut, könnte es ganz eng werden.