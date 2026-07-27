Rafael Eßlinger unterschreibt ersten Profivertrag beim FC Ingolstadt

– Foto: FC Ingolstadt 04

Der in Waldkirch geborene Schlussmann wechselte im Sommer 2024 von der U19 des SSV Ulm 1846 zur U21 des FC Ingolstadt 04. Zuvor durchlief der 1,87 Meter große Torwart die Nachwuchsabteilungen des FC Waldkirch sowie des SC Freiburg. In den Spielzeiten 2024/25 und 2025/26 kam Eßlinger auf insgesamt 21 Pflichtspieleinsätze für die U21 der Schanzer und machte mit überzeugenden Auftritten auf sich aufmerksam. Bereits in der Saison 2025/26 gehörte der Keeper zum Aufgebot der Profis im Trainingslager und sammelte bei einem Testspiel der ersten Mannschaft erste Einsatzminuten.

Für Rafael Eßlinger ist die Vertragsunterschrift ein besonderer Meilenstein: „ Meinen ersten Profivertrag unterschreiben zu dürfen, bedeutet mir unglaublich viel. Ich bin stolz auf das Vertrauen, das mir der Verein entgegenbringt, und möchte mir dieses Vertrauen mit harter Arbeit jeden Tag aufs Neue verdienen. Ich freue mich darauf, mich im Profikader weiterzuentwickeln und über Einsätze in der U21 möglichst viel Spielpraxis zu sammeln.“



Auch Rigo Hof, Koordinator Kaderplanung und Scouting sieht in dem 20-Jährigen großes Potenzial: „Rafael hat sich seinen ersten Profivertrag mit seinen Leistungen und seiner Entwicklung in den vergangenen Monaten verdient. Er arbeitet jeden Tag sehr fokussiert an sich und bringt den Ehrgeiz mit, sich kontinuierlich zu verbessern. Wir freuen uns darauf, ihn auf seinem weiteren Weg begleiten zu dürfen.“