"Räuberbande" JSG Erft will nun auch die Großen ärgern

Erft hat sich ein Polster auf die Abstiegsränge erarbeitet. – Foto: Marian Stanienda

Vor zwei Jahren zahlte die JSG Erft über weite Strecken noch viel Lehrgeld, stieg schlussendlich dann aber doch sehr unglücklich ab. Mental gereift gehen die Euskirchener die Mission Klassenerhalt von vorne an. Bislang offenbar mit Erfolg: Nach der Hinserie hat die JSG sechs Zähler Vorsprung auf die rote Zone.

"Uns war vornerein klar, dass wir möglichst schnell in der Liga ankommen und es auch hinbekommen müssen, gegen jeden Gegner über weite Strecken unseren Ball zu spielen", schildert Kockerols.

Dabei meinte es das Auftaktprogramm alles andere als lieb mit den Bezirksliga-Rückkehrern. Alleine an den ersten fünf Spielen ging es gegen den Horremer SV (0:2), Viktoria Birkesdorf (0:3) den Türkischen SV Düren (2:8) und Alemannia Lendersdorf (1:6). Allesamt Teams, die aktuell im oberen Tabellendrittel stehen.

Cheftrainer Christopher Kockerols sieht dennoch Luft nach oben: "Wir sind knapp hinter unserer Zielsetzung für die Hinrunde geblieben." Das macht der 32-Jährige nämlich an der Punkteausbeute fest. 35 Zähler sollten zum Saisonabschluss auf der Habenseite stehen – so zumindest das interne Vorhaben.

Ins Rollen kam sein Team dann erst im weiteren Verlauf der Hinrunde, befreite sich auch schrittweise aus der Abstiegszone, gipfelnd im 2:1-Erfolg gegen Aufstiegsaspirant Hilal-Maroc Bergheim. Es geht also auch gegen die ganz dicken Fische. Diese haben die Euskirchener zum Rückrundenauftakt nämlich auch wieder an der Angel. Kockerols sieht schon eine frühe Reifeprüfung für seine Mannschaft: "Die ersten fünf Spiele sind ein Gradmesser im Vergleich zur Hinrunde: Was haben wir gelernt? Wo sind wir besser geworden? Inwieweit haben wir uns weiterentwickelt, um weiter konkurrenzfähig zu sein und um weiter Stand zu halten?"

JSG Erft: Die "Räuberbande" aus Euskirchen

Eins bleibt aber wie zuvor: "Wir werden aber auch wie in der Hinrunde eher als Räuberbande auftreten und versuchen, irgendwo etwas zu klauen. Deshalb rechnen wir da grundsätzlich erstmal nicht mit viel."

Personell kann Kockerols auf den vertrauten Kern vertrauen. Grundsätzlich verkleinert sich der Kader auch noch etwas. Quantitativ aufgefüllt wurde durch die U19-Spieler Alexis Junior Pena, Mamadou Diaby und Julian Vlatten. In Gänze hat sich die JSG also noch einen Hauch verjüngt. Frischer Wind also für den Kampf um den Klassenerhalt: "Aus meiner Position heraus kann alles so bleiben, wie es ist. Es ist mir egal, ob am Ende des Tages drei oder vier oder fünf oder sechs Mannschaften hinter uns stehen", erläutert Kockerols.

Mit den angestrebten 35 Zählern wäre die JSG ohnehin auf der sicheren Seite. Auf dem Weg dorthin gilt es aber auch noch die ein oder andere Reifeprüfung zu überwinden.