Rätselraten um nicht gegebenen Treffer zum Ausgleich

Fußball-Oberligist Victoria Clarholz beendet nach einer 1:2-Niederlage gegen Preußen Münster II die Hinserie mit 20 Punkten auf Platz zwölf.

Herzebrock-Clarholz. Der TSV Victoria Clarholz hat das Fußballjahr in der Oberliga nach einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Preußen Münster II mit 20 Punkten auf Rang zwölf beendet. Sorgen, dass es angesichts von nun fünf Niederlagen in Folge bezüglich des Klassenerhalts für die Victoria noch einmal eng werden könnte, hat Trainer Christian Lichte allerdings nicht. „Die Leistung passt ja. Das Spiel war ein guter Schritt in die richtige Richtung, wir werden aus den Ergebnissen rauskommen. Die Mannschaft hat in der Hinrunde bewiesen, dass sie sich wehren kann“, so Lichte, der zudem im neuen Jahr wieder auf alle zuletzt verletzt fehlenden Spieler zurückgreifen kann. „Ich bin daher mit der Hinserie nicht komplett unzufrieden. 20 Punkte nach dem ersten Saisonteil würde man bei Victoria Clarholz wohl immer unterschreiben.“

Dass am Samstagnachmittag nicht ein 21. Punkt hinzukam, lag auch an einer Szene in der 30. Minute. Sinan Aygün hatte einen Eckball hereingebracht, eine Spielertraube stieg zum Kopfball hoch und der Ball lag im Münsteraner Tor. Schiedsrichter Sven Wensing gab den Treffer allerdings nicht, weil er ein Foulspiel gesehen hatte. „Ich habe mir das auf Video angeschaut und kann da kein Foul erkennen“, so Christian Lichte. Auch sein Münsteraner Trainerkollege Kieran Schulze-Marmeling wusste nicht wirklich, warum der vermutlich von Julian Linnemann oder Julius Wiedemann erzielte Treffer nicht anerkannt wurde. Von Beginn an entwickelte sich im Holzhofstadion das erwartete Spiel. Münster hatte den Ball und Clarholz versuchte, den Raum zu kontrollieren. „Das ist allerdings schon in der siebten Minute ein erstes Mal schief gegangen“, sagte Lichte zum 0:1 durch Marvin Schulz, dessen abgefälschter Schuss aus dem Rückraum die Gästeführung brachte. „Momentan haben wir auch nicht das nötige Glück.“ Nick Flock hatte kurz vor der Pause die Chance zum Ausgleich, scheiterte aber an Preußen-Keeper Jovan Jovic.