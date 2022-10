Rätselraten beim ASV Cham Beim TSV Abtswind geht die Maloku-Truppe in Führung, fällt dann aber auseinander

Mit einer 1:3 (1:3)-Niederlage ist der ASV Cham am Sonntagabend wieder von seinem Auswärtsspiel in der Bayernliga Nord beim TSV Abtswind heimgekehrt. Somit ist die seit drei Spieltagen mit zwei Siegen und einem Remis kleine Erfolgsserie schon wieder einmal abrupt zu Ende gegangen. Die Rot-Weißen haben es vorerst versäumt, sich von den hinteren Rängen abzusetzen.

Die Unterfranken hingegen konnten nach sieben vergeblichen Anläufen, den ersten Heimsieg in dieser Saison feiern und sich somit sogar auf den siebten Tabellenplatz verbessern. Die Mannschaft von Trainer Faruk Maloku rangiert zwar mit den punktgleichen Teams aus Erlangen und Kornburg weiterhin im Tabellenmittelfeld. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt aber durch diese unnötige und vermeidbare Niederlage nur noch drei Zähler.

Unnötig deshalb, weil man das Spiel nach einer Führung im Rücken, niemals so leicht aus der Hand hätte geben dürfen. Die Mannschaft bekam nach dem Ausgleichstreffer überhaupt keinen Zugriff mehr auf das Spiel sodass und auch die einfachsten Zweikämpfe verloren gingen. Warum die weit angereisten Gäste aus der Oberpfalz so in alle Einzelteile zerfallen sind und es von vorne bis hinten überhaupt nicht mehr lief, schockierte nicht nur ihren Trainer.

Dabei hatte alles so gut angefangen. Die Maloku-Elf fand gut in die Partie und nach der ersten richtig gut vorgetragenen Situation durfte der Gästeanhang unter den 200 Zuschauern auch schon das erste Mal die Hände hochreißen. Eine Steilvorlage in die Spitze landete bei Medineli. Dessen Hereingabe erreichte genau den Kopf von Kalteis, der am zweiten Pfosten stehend nur noch zum 1:0 einnicken musste (15). Doch wer glaubte, der TSV Abtswind sei durch diesen Rückstand geschockt, der irrte sich. Praktisch direkt vom Anstoß weg fiel nämlich schon der Ausgleichstreffer. Quasi ohne Gegenwehr ließ man die Hausherren bis an die eigene Strafraumgrenze gewähren. Matthias Wächter hielt einfach mal drauf. Noch abgefälscht vom Bein eines Chamer Abwehrspielers zappelte das Leder schließlich postwendend zum 1:1 Ausgleichstreffer im Kasten von ASV-Schlussmann Julio Peutler (16.). Wer schmerzlich vermisst wurde, war Chams Mittelfeldmotor und Antreiber Marco Pfab. Den schon im Mittelfeld fand einfach zu wenig Gegenwehr statt um vielleicht die ein- oder andere Angriffsbemühung der Mannschaft von Trainer Claudiu Bozesan schon im Grundsatz zu unterbinden. Nur sechs Minuten nach dem Führungstor musste der ASV Cham den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Nach einem Eckball, getreten von Tizian Hümmer drückte Adrian Dußler, der vor Felix Voigt an den Ball kam, das Spielgerät mit dem Oberschenkel zum 1:2 über die Linie (22.).