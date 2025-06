Rätselraten beendet: Das ist das neue MSV-Trikot

Spannend hat es der MSV Duisburg in den vergangenen Tagen gemacht. Mit einem Countdown und Koordinaten ging der Spielverein in dieser Woche an die Öffentlichkeit, doch was genau beim Ablauf der Uhr passieren sollte, das blieb das gut gehütete Geheimnis der Verantwortlichen, wenngleich sich prompt zahlreiche Gerüchte in den Sozialen Medien breitmachten. Nun ist das Zebra aus dem Sack! Der MSV hat seine neuen Trikots präsentiert.