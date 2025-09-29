Ränkam zündet den Turbo – Steinhausers erster Sieg

Tabellenführer SpVgg Mitterdorf bleibt in der Kreisliga Ost drei Punkte vor dem ärgsten Verfolger FC Ränkam. Beide Teams waren am Sonntag siegreich – Mitterdorf mit 3:1 in Untertraubenbach, Ränkam nach einer torlosen ersten Halbzeit noch mit 5:0 gegen die SG Regental. Im Verfolgerfeld ließ die SG Schloßberg in Michelsdorf (1:1) in letzter Sekunde zwei Punkte liegen. Währenddessen triumphierte die SpVgg Willmering-Waffenbrunn mit 1:0 in Zandt – und überholt damit den Gegner. Weiter auf den ersten Saisonsieg wartet der 1. FC Rötz. Auf dem Rötzer Sportgelände bejubelte die SG Waldmünchen/Geigant den ersten Sieg unter ihrem neuen Trainer Andreas Steinhauser. Die Partie Chamerau gegen Eschlkam wurde auf den 10. Oktober verlegt.



Schlusslicht 1. FC Rötz konnte sich am elften Spieltag vor 200 Zuschauern nicht gegen die angereiste SG Waldmünchen/Geigant durchsetzen. Mit einem Elfmetertreffer, gekonnt versenkt von Josef Laubmeier, gingen die Gäste in der 22. Minute in Führung. Durch die Zeitstrafe für Moussa Adam Mahamoud Moussa ging die SG in der 75. Minute in Unterzahl, kaum wieder komplett auf dem Feld, besiegelte Tobias Frank die Maximalausbeute für die SG Waldmünchen/Geigant in der 85. Spielminute. Schiedsrichter: Marco Daucher, Anna-Lena Meier, Leon Daucher







Die SpVgg Willmering-Waffenbrunn setzte sich am vergangenen Wochenende bei der SG Zandt/Vilzing II vor 150 Schaulustigen durch. Den späten Siegestreffer landete Flavien Sume Enongene Ngake erst in der 85. Minute. Schiedsrichter: Markus Pongratz, Niklas Linhart, Bernhard Fellner







Bei der SG Michelsdorf/Cham II und der SG Schloßberg durften die 160 anwesenden Fans eine Partie auf Augenhöhe miterleben. Samuel Burgfeld netzte in der 52. Minute für die SG Schloßberg ein, doch in der Nachspielzeit konnte Elias Smolka (90.+5.) den Ausgleich erzielen. Für Alexander Forster von den Gästen gab es in der Nachspielzeit noch eine gelb-rote Karte (90.+8.). Schiedsrichter: Dominik Schwarz, Ameya Joshi, Konrad Heuberger







Der FC Ränkam legte einen späten, aber klaren Heimdreier vor 155 Zuschauern gegen die 1. SG Regental ab. In der 60. Minute brachte David Kager die Hausherren in Front, Nils Bauer legte in der 62. Minute nach, dann folgten drei Buden in Folge durch Joseph Altmann (74., 85., 89.), was die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Ludwig Held, Hubert Born, Hannah Born







Spitzenreiter SpVgg Mitterdorf konnte sich am Sonntag die Punkte beim FC Untertraubenbach vor 120 Besuchern einholen. Bereits in der neunten Minute brachte Dustin Weikl die Kugel für die Gäste ins Netz, Vladimir Kovacevic erhöhte in der 36. Minute, dann gab es Elfmeter für die Hausherren, welchen Markus Dendorfer dankend annahm und es mit 1:2 in die Halbzeitpause ging. In der zweiten Hälfte gab es Elfmeter für die Gäste, Tobias Bräu versenkte gekonnt in der 53. Minute, kurz vor Schluss ging der FC Untertraubenbach noch in Unterzahl, die Ampelkarte sah Markus Dendorfer in der 89. Minute, für Bastian Groitl gab es die Zeitstrafe in der gleichen Minute, doch am Endstand änderte dies, trotz Nachspielzeit nichts mehr. Schiedsrichter: Robert Multerer, Franz Hutter, Philipp Laumer







Mit je einem Punkt gingen die SG Schönthal-Premeischl und der 1. FC Miltach vor 100 Zuschauern vom Feld. Noch in der ersten Hälfte brachte Michael Neumeier die Gäste in Front (32.), doch Jonas Decker landete in der 54. Minute den Ausgleich, Pavel Bolina nutzte in der 63. Minute eine Chance um die Gäste erneut in Führung zu bringen, was Elias Bücherl in der 80. Minute ausglich. Schiedsrichter: keine Angabe