Ränkam will zurück in die Bezirksliga & präsentiert Neuzugang

Abteilungsleiter Christian Mühlbauer (links) und Sportlicher Leiter Sebastian Dietl (rechts) stellen Sommerneuzugang Oliver Leutsch vor. – Foto: FC Ränkam

Aus Sicht des FC Ränkam hätte die bisherige Spielzeit kaum besser laufen können. Die Mannschaft von Chefcoach Andreas Herrmann hat erst ein Saisonspiel verloren (14/3/1) und überwintert in der Kreisliga Ost als souveräner Tabellenführer. Der ärgste Verfolger SpVgg Mitterdorf ließ vorm Winter mehrmals Federn und liegt – bei einem absolvierten Spiel weniger – schon acht Punkte zurück. Ränkams sportlicher Leiter Sebastian Dietl weiß natürlich um die gute Ausgangslage und benennt die Zielsetzung klar: „Natürlich streben wir den Aufstieg an. Wenn man an der Spitze steht, will man das in den letzten acht Saisonspielen auch verwalten. Das ist schon das Ziel.“ Ganz gleich ob es im Frühjahr mit der Rückkehr in die Bezirksliga nach zweijähriger Abstinenz klappt oder nicht: Die personellen Weichen sind bereits gestellt beim FC.

Die wohl wichtigste Personalie konnte frühzeitig geklärt werden: Trainer Andreas Herrmann und die Verantwortlichen haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Somit wird der 42-Jährige in seine vierte Saison als Ränkam-Coach gehen. Unterstützung wird Herrmann weiterhin von Michael Rank (34) erfahren, der als Co-Trainer ebenfalls weitermacht. „Andy hat uns nach dem Bezirksliga-Abstieg die Treue gehalten, was schon Beweis genug war, dass es ihm beim FC Ränkam sehr gefällt. Er ist hier angekommen, steckt volles Engagement rein. Die sportliche Leitung und die Spieler kommen sehr gut mit ihm aus“, lobt Dietl die Arbeit des Trainers. Der sportliche Leiter hat auch gleich noch einen Appell an die Spieler parat: „Weiterhin gut mitziehen und den sportlichen Erfolg besiegeln.“



Hinsichtlich des Spielerkaders gibt es ebenfalls erfreuliche Nachrichten. „Wir haben mit allen Spielern Gespräche geführt: Der Hauptkern bleibt uns für die kommende Saison erhalten – auch im Falle des Nichtaufstiegs. Das hat mich sehr gefreut“, berichtet Dietl, der sich sicher ist: „Wir werden auch nächste Saison wieder eine gute Mannschaft beisammenhaben.“



