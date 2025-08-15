Ränkam will P1 verteidigen – Rötz hofft auf den ersten Dreier

In der Kreisliga Ost will der FC Ränkam die Tabellenführung verteidigen. Dabei muss sich Herrmann-Elf am Samstag zu Hause mit der SG Michelsdorf/Cham II auseinandersetzen. Auf einen Ränkamer Ausrutscher lauern die Verfolger SpVgg Mittersdorf (gegen Chamerau) und SG Schloßberg (in Waldmünchen). Als einzige Mannschaft wartet Aufsteiger 1. FC Rötz noch auf den ersten Saisonsieg. Das soll sich am besten im kommenden Heimspiel gegen die SG Zandt/Vilzing II ändern.



Zum Auftakt des fünften Spieltags ist die SpVgg Eschlkam (11., 4) zu Gast beim 1. FC Miltach (10., 4). Mit einem Spiel weniger in der Bilanz ist Aufsteiger Miltach im unteren Mittelfeld der Tabelle durch den Sieg am vergangenen Wochenende gegen den FC Chamerau zu finden. Die Hausherren der Partie rangieren mit dem Remis vom letzten Spieltag beim FC Untertraubenbach und ebenfalls vier Zählern knapp dahinter.







Tabellenführer FC Ränkam (1., 10) empfängt ebenfalls schon am Samstag die SG Michelsdorf/Cham II (9., 5). Mit dem Dreier vom letzten Spieltag gegen die SG Schönthal-Premeischl konnten sich die Gastgeber dieses Spiels an die Tabellenspitze setzen. Doch auch die SG war zuletzt erfolgreich und servierte mit einem 6:2 einen klaren Heimsieg gegen den angereisten 1.FC Rötz.







Ein Lokalduell: Die schwach gestartete SpVgg Willmering-Waffenbrunn (12., 3) ist am fünften Spieltag zu Gast beim FC Untertraubenbach (8., 5). Die Gastgeber kamen am vergangenen Spieltag nicht über ein Remis gegen die SpVgg Eschlkam hinaus, während sich die WiWa gegen die SG Waldmünchen/Geigant knapp geschlagen geben musste.







Die SG Waldmünchen/Geigant (7., 6) ist am Sonntag Gastgeber für die SG Schloßberg (3., 9). Mit einer Niederlage musste sich die SG Schloßberg zuletzt gegen die 1. SG Regental zufrieden geben; die kommenden Gäste hingegen sicherten sich zu Gast bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn mit einem Treffer den Dreier.







Beim 1.FC Rötz (14., 1) tritt am kommenden Wochenende die SG Zandt/Vilzing II (4., 6) an. Beide Kontrahenten waren am vergangenen Spieltag nicht erfolgreich: Während sich die Hausherren gegen die SpVgg Mitterdorf geschlagen geben musste, kassierte auch Rötz eine Niederlage bei der SG Michelsdorf/Cham II.





So., 17.08.2025, 15:15 Uhr SpVgg Mitterdorf Mitterdorf FC Chamerau FC Chamerau 15:15 PUSH



Die SpVgg Mitterdorf (2., 9) konnte sich vor Wochenfrist mit einem Auswärtssieg bei der SG Zandt/Vilzing II die Maximalausbeute sichern und ist am fünften Spieltag Gastgeber für den FC Chamerau (5., 6). Die Gäste mussten sich am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Miltach allerdings nicht behaupten.







Die 1. SG Regental (13., 3) ist am fünften Spielwochenende bei der SG Schönthal-Premeischl (6., 6) zugegen. Während die Hausherren der kommenden Partie am vergangenen Spieltag eine Niederlage beim FC Ränkam verbuchen musste, sicherte sich die 1. SG Regental bei der SG Schloßberg die volle Punkteausbeute.