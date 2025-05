Ränkam wahrt Mini-Chance – Michelsdorf erwartet den Primus

Vor den letzten zwei Spieltagen in der Kreisliga Ost hält Tabellenführer FC Furth im Wald alle Trümpfe in der Hand. Den vorletzten Schritt zur Meisterschaft wollen die Drachenstädter an diesem Sonntag gehen. Allerdings gibt es sicherlich einfachere Aufgabe als die auswärts bei der SG Michelsdorf/Cham II. Furths Verfolger SG Chambtal und SG Schloßberg haben lösbar erscheinende Aufgaben vor der Brust, müssen gegen Zandt/Vilzing II respektive Untertraubenbach ran.