Das Ränkam Trainerteam für die neue Saison mit den Verantwortlichen (von links): Abteilungsleiter Christian Mühlbauer, Torwart-Trainer Maxi Schließler, Trainer Andreas Herrmann, Torwart-Trainer Martin Lankes, Co-Trainer Michael Rank und Sportlicher Leiter Sebastian Dietl. – Foto: FC Ränkam

Ränkam verpflichtet Roider & baut auf Trainer Herrmann Die Mannschaft des Kreisligisten setzt ein Zeichen und bleibt nahezu vollständig zusammen Verlinkte Inhalte Kreisliga Ost FC Ränkam Andreas Herrmann Maximilian Roider

Der FC Ränkam steckt in der Kreisliga Ost inmitten eines fünfköpfigen Aufstiegsrennens. Am Ostermontag steht für den aktuell Tabellenvierten ein Spiel mit vorentscheidendem Charakter an: das Lokalderby zuhause gegen den Rangzweiten FC Furth im Wald. Ganz gleich welches Ende die laufende Saison nimmt – im Hintergrund basteln die Verantwortlichen fleißig und mit Sorgfalt am Personal für die Spielzeit 2025/26. Hierbei kann Ex-Bezirksligist ein erfreuliches Update geben.

Die Grundlage bleibt Kontinuität: Cheftrainer Andreas Herrmann bleibt auch nächste Saison das vertraute Gesicht an der Seitenlinie. Herrmann überzeuge laut den Verantwortlichen durch seine enorme fußballerische Fachkompetenz und sein unheimliches Engagement, was ihn zu einem unverzichtbaren Faktor für die Mannschaft mache. Seit 2023 steht der 42-Jährige bei Ränkam in der Verantwortung. Gemeinsam mit Michael Rank, der nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn nun Teil des Trainerduos ist, sowie den Torwart-Trainern Martin Lankes und Maxi Schließler sei das Trainerteam bestens aufgestellt, um die Mannschaft optimal vorzubereiten.



Auch im Kader gibt es gute Nachrichten: Bis auf Torjäger Johannes Kordick, der sich entschlossen hat, in der Landesliga beim 1. FC Bad Kötzting seine nächste Herausforderung zu suchen, konnte die Mannschaft fast vollständig zusammengehalten werden. Die Spieler haben sich allesamt für eine weitere Saison beim FC Ränkam entschieden und damit ein klares Zeichen gesetzt.



Mit Maximilian Roider, einem jungen, ehrgeizigen Spieler vom Nachbarverein SG Chambtal, steht zudem der erste Neuzugang fest. Der 22-Jährige ist variabel einsetzbar passt perfekt ins bestehende Mannschaftsgefüge. Mit Roider waren die Verantwortlichen bereits vor seinem Wechsel nach Chambtal in Kontakt, aus verschiedenen Gründen kam aber damals kein Wechsel zustande. So freut es sie umso mehr, dass es jetzt geklappt hat.







Sportlicher Leiter Sebastian Dietl präsentiert Max Roider (rechts) als ersten Sommer-Neuzugang. – Foto: FC Ränkam