Ränkam und Mitterdorf lassen die Muskeln spielen

Der FC Ränkam sicherte sich durch einen Heimdreier die Auftakt-Punkte gegen die angereiste 1. FC Miltach. 180 Zuschauer waren vor Ort. Bereits in der achten Spielminute netzte Joseph Altmann für die Hausherren ein, durch ein Eigentor von Ben Karl stand es in der 13. Minute 2:0, Philipp Hartmann versenkte den Elfmeter in der 23. Minute gekonnt und Nils Bauer legte in der 32. Minute noch eine Bude drauf, dann kamen auch die Gäste zum Abschluss. Martin Neumeier brachte in der 33. Minute das 4:1. In der zweiten Hälfte legte Joseph Altmann in der 57. Minute nochmal nach, was den Endstand von 5:1 für den FC Ränkam mit sich brachte. Schiedsrichter: Stefan Mehrl, Dominik Fischer, Corbinian Butz







Im Lokalderby beim FC Untertraubenbach durften die 350 Zuschauer eine Partie auf Augenhöhe gegen die angereiste SG Michelsdorf/Cham II miterleben. Markus Dendorfer erzielte in der dritten Spielminute das 1:0, kurz darauf landete Eric Haubner-Guggenberger mit seiner Bude den Ausgleich. Erneut in Front brachte Christian Pusl die Hausherren in der 48. Minute, doch zehn Minuten später erneuter Ausgleich durch Lukas Perlinger für die Gäste. In der 61. Minute brachte Thomas Althammer die SG in Führung, doch Tim Winterl konnte durch seinen Treffer in der 74. Minute den einen Punkt für die Hausherren erzielen. Kurz vor Schluss durften noch zwei Spieler das Feld eher verlassen, Michael Dankerl bekam die zehn-Minuten-Auszeit in der 83., ebenso sah Sebastian Kurz in der 88. Minute die zehn Minuten. Schiedsrichter: Mario Kiefl, Andreas Müller, Wolfgang Pongratz







Die SG Waldmünchen/Geigant konnte am ersten Spieltag den 150 Besuchern keine Buden bieten, dafür aber die Gäste SG Zandt/Vilzing II. Den Anfang machte Benedikt Laumer in der elften Minute, dann erhöhte Lutz Hastreiter in der 30. Minute und in der 55. Minute besiegelten die Gäste durch Benedikt Laumer die Maximalausbeute im Saisonauftakt. Schiedsrichter: Manuel Schmid, Jürgen Kirschenbauer, Franz Hutter







Ebenfalls leer ging der 1. FC Rötz im Auftaktspiel aus, zu Gast war die SpVgg Mitterdorf, die sich klar den Dreier sichern konnte. In der achten Minute gingen die Gastgeber durch Michal Lukes noch in Front, doch bereits in der 15. Minute landete Tobias Bräu den Ausgleichstreffer. Vladimir Kovacevic versenkte in der 19. Minute gekonnt den Elfer und legte in der 38. Minute noch eine Bude drauf, was die Gäste in Front brachte. Auch in der zweiten Hälfte konnten die Gäste ihre Chancen verwerten, so landete Michael Stubenrauch in der 58. Minute das 1:4. In der 85. Minute musste der 1. FC Rötz durch die zehn Minuten für Michel Lukes in Unterzahl ran, was die Gäste nutzten und so in der 89. Minute ihren letzten Treffer in der Partie landeten, Torschütze war Julian Vitzthurm. Schiedsrichter: Luca Huttner, Maik Kreye, Werner Gabler







Auch die SG Chamerau/Chammünster holte sich die Punkte auswärts am Auftaktpieltag, zu Gast beim Aufsteiger 1. SG Regental vor 100 Schaulustigen. Eine Partie auf Augenhöhe lieferten sich die beiden Kontrahenten bis zur Nachspielzeit, da nutzte Giuseppe Papaccino eine Chance (90.+2.) und sicherte somit den ersten Dreier für den FC Chamerau in der Liga. Schiedsrichter: Hubert Scheinost, Matthias Götz, Anthony Teichert







Mit einem Heimdreier ging die SG Schloßberg zum Saisonstart vom Platz. Zu Gast war die SpVgg Eschlkam, die vor 220 Zuschauern keine Chancen im Auftaktspiel nutzen konnten. In der 17. Minute brachte Christoph Dendorfer die Hausherren in Front, mit einem Elfer in der 22. Minute, gekonnt ausgeführt von Samuel Burgfeld erhöhten die Gastgeber. In der 55. Minute sahen zwei Spieler zehn Minuten, Jonas Fischer von der SG und Simon Fritzl von der SpVgg. Das 3:0 erzielte Sebastian Meier in der 87. Minute. Schiedsrichter: Jürgen Roßmann, Sebastian Janker, Leonhard Fischer







Bezirksliga-Absteiger SpVgg Willmering-Waffenbrunn konnte sich bei der SG Schönthal-Premeischl nicht behaupten und ging vor 150 Fans leer aus. In der 43. Minute gingen die Gäste durch Laurenz Berthold noch in Front, doch in der zweiten Hälfte setzten sich die Hausherren besser durch. Daniel Höcherl landete in der 85. Minute den Ausgleichstreffer, dann sah Julian Göttlinger von der SpVgg gelb-rot (88.), was Daniel Höcherl nutzte, um die Hausherren in Front zu bringen und in der 90. Minute sein persönliches Triple und somit den Heimdreier erzielte. Schiedsrichter: Matthias Schoierer, Cedric Dirschl, Christian Stockhofe