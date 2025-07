Ränkam startet mit hoffnungsvollen Neuzugängen

Von der SG Chambtal kam Maximilian Roider, dessen fußballerische Laufbahn im Nachwuchsbereich beim FC Untertraubenbach begann. Danach spielte er bei der U15 und U17 des ASV Cham und wechselte dann zur U19 der SG Chambtal. Anschließend sammelte der inzwischen 22-Jährige erste Erfahrungen im Seniorenbereich bei der SG Zandt/Vilzing II und gehörte zuletzt zu den Leistungsträgern der SG Chambtal in der Kreisliga Ost. Roider gilt als vielseitiger Abwehrspieler und zeichnete sich zum Ligaauftakt gleich als Vorlagengeber aus.



Der zweite Neuzugang ist Joseph Altmann, der vom Kreisklassisten SV Wilting nach Ränkam kam. Altmann hat bereits im Nachwuchs beim SV Witing gespielt und bewies dann auch in der Seniorenmannschaft über Jahre seine Torgefährlichkeit. Der Torjäger ist aber auch sehr mannschaftsdienlich, denn er zeichnete sich auch durch viele Vorlagen aus. Mit 27 Jahren hat Altmann nun eine neue Herausforderung beim FC Ränkam angenommen und hat sich im Auftaktspiel gegen Miltach gleich als zweifacher Torschütze ausgezeichnet.



Als Neuzugang aus dem Jugendbereich der JFG Drei Wappen Oberpfalz 09 kann Simon Lankes verzeichnet werden. Ebenso verstärken den Kader die beiden Nachwuchs-Akteure Florian Fischer und Moritz Hausladen, die als 2007er aber noch bei den U19-Junioren der JFG Drei Wappen spielberechtigt sind. Fischer stand am ersten Kreisliga-Spieltag in der Startformation, eingewechselt wurden aber auch Moritz Hausladen und Simon Lankes.



Es zeigt sich, dass der FC Ränkam in der neuen Saison wieder mehr Alternativen hat und verletzungsbedingte Ausfälle leichter wegstecken kann als noch in der abgelaufenen Spielrunde. Zum Auftakt hatten immerhin Philipp Fischer, Carlo Roiger, Johannes Baier, Maximilian Nowak und Timo Schreiner gefehlt. Sportlicher Leiter Sebastian Dietl glaubt, dass der FC Ränkam auch in dieser Saison wieder im vorderen Tabellendrittel mitspielen kann, auch wenn die Konkurrenz zum Teil erheblich aufgerüstet habe.