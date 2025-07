Ränkam setzt Mitterdorf spät k.o. – Chamerau startet perfekt

Im Spitzenspiel der Kreisliga Ost fielen lange keine Tore – bis Joseph Altmann seinen FC Ränkam jubeln ließ und die angereiste, hochgehandelte SpVgg Mitterdorf k. o. setzte. Neben Ränkam feierten auch die SG SG Zandt/Vilzing II, die SG Schloßberg, die SG Schönthal-Premeischl und Aufsteiger FC Chamerau den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel. Über drei Derbypunkte beim Nachbar 1. FC Rötz durfte sich Schönthal bereits am Freitag freuen. Auf der anderen Seite legt die SpVgg Willmering-Waffenbrunn einen klassischen Fehlstart hin, denn der Bezirksliga-Absteiger ging auch am zweiten Spieltag leer aus.



Aufsteiger 1. FC Rötz konnte sich auch am zweiten Spieltag der Saison nicht behaupten. Die SG Schönthal-Premeischl war vor 400 Derby-Zuschauern zu Gast und sicherte sich die Maximalausbeute. Kurz nach der Halbzeitpause (47.) netzte Timo Ziereis für die SG zum 1:0 ein und legte in der 69. Minute noch eine Bude drauf. Für die Hausherren gab es kurz vor Schluss noch eine Zeitstrafe (Michel Lukes, 87.), was auf das Ergebnis keinen Einfluss mehr hatte. Schiedsrichter: Dieter Dendorfer, Louis Müller, Andreas Müller







Der FC Chamerau sicherte sich auf heimischem Terrain vor 250 Schaulustigen den Dreier gegen die angereiste SG Waldmünchen/Geigant. Das 1:0 lieferte Dominik Gregori, doch Moussa Adam Mahamoud Moussa gelang in der 36. Minute der Ausgleich. In der zweiten Hälfte brachte Dominik Gregori (62.) die Hausherren erneut in Front, doch ein Elfmeter in der 73., gekonnt ausgeführt von Nico Bücherl, sorgte wiederum für Ausgleich. In der 80. Minute landete Dominik Gregori erneut einen Führungstreffer und Jonas Berzl (82.) besiegelte dann den Heimdreier für den FC. Schiedsrichter: Rony Berger, Leonhard Hammerer, Lukas Pottgießer







Die SpVgg Eschlkam konnte sich ebenfalls daheim den Dreier gegen die 1. SG Regental einholen. Den Siegestreffer landete vor 100 Besuchern Alexander Vogel in der 52. Spielminute. Schiedsrichter: Finn Banderob, Michael Banderob, Alexander Sperl







Die SG Zandt/Vilzing II setzte sich zu Gast beim FC Untertraubenbach vor 150 Zuschauern am zweiten Spieltag durch. Leo Schönberger erzielte in der 13. Minute das 0:1, Benedikt Laumer erhöhte in der 16. Minute und brachte in der 42. Minute das 0:3 für die Gäste. Erneut versenkte Leo Schönberger in der 68. Minute und der 82. Minute für die SG. Tim Winterl konnte in der 90. Minute dann ebenfalls eine Chance zugunsten der Hausherren verwerten. Schiedsrichter: Jürgen Roßmann, Leonhard Fischer, Cedric Dirschl







Die SG Michelsdorf/Cham II und der 1. FC Miltach trennten sich am zweiten Spieltag im torlosen Remis vor 100 Zuschauern. Schiedsrichter: Jürgen Kirschenbauer, Christoph Gruber, Niklas Linhart







170 Fans durften 90 Minuten bis zum ersten Treffer in der Partie FC Ränkam gegen die SpVgg Mitterdorf warten. In der 64. Minute sah Bastian Schreiner von der SpVgg die Ampelkarte und Joseph Altmann gelang in der 90. Minute der Siegtreffer für den FC Ränkam. Baier schlug den Ball von rechts scharf in den Strafraum und Altmann veredelte eiskalt. Schiedsrichter: Tobias Buchfink, Marco Göhlich, Tim Sulik







Die SG Schloßberg holte sich am zweiten Spieltag die Maximalausbeute bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn vor 200 Zuschauern ein. Sebastian Meier brachte die SG in der 22. Minute in Front, Samuel Burgfeld legte in der 30. Minute nochmal nach. In der 40. Minute netzte Laurenz Berthold dann für die Hausherren ein, doch Samuel Burgfeld konnte in der 89. Minute mit dem 1:3 den Sieg für die SG besiegeln. Schiedsrichter: Thomas Auburger, Erich Krumbholz, Robert Frank