Ränkam schlägt die WiWa und ist fast Meister

Die SG Schloßberg (weißes Trikot) kam im Heimspiel gegen Schlusslicht Rötz nicht über ein Unentschieden hinaus. – Foto: Heiko Gietlhuber

Mit Siebenmeilenstiefeln marschiert der FC Ränkam Richtung Meisterschaft in der Kreisliga Ost. Die Herrman-Mannschaft löste am Sonntag die Auswärtsaufgabe bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn (2:0) und ist nur noch einen einzigen Schritt vom Titelgewinn entfernt. Die Relegations-Anwärter SpVgg Mitterdorf und SG Zandt/Vilzing hielten sich diesmal schadlos.



Die SG Waldmünchen/Geigant konnte sich am 22. Spieltag den Heimdreier vor 120 Fans gegen den 1. FC Miltach sichern. Elias Wolf brachte die Gastgeber in der 38. Minute in Front, kurz nach Wiederanpfiff gelang Ensa Sanneh der Ausgleichstreffer (48.), doch Josef Laubmeier sorgte in der 56. Minute für die erneute Führung der SG und Elias Wolf besiegelte die Maximalausbeute in der 66. Minute. Schiedsrichter: Josef Baier, Georg Dietlinger, Franz Bucher







Keine Chancen konnte die SpVgg Willmering-Waffenbrunn vor 220 Schaulustigen gegen den angereisten Spitzenreiter FC Ränkam verwerten. In der 42. Minute sah Julian Hartl von der SpVgg die Zeitstrafe und Timo Schreiner nutzte kurz nach Wiederanpfiff (48.) eine Chance, um den FC in Front zu bringen. In Unterzahl gingen die Gäste durch die Ampelkarte für Carlo Roiger in der 76. Minute, doch Köksal Tiryaki versenkte trotzdem in der 84. Minute zum klaren Sieg für den FC Ränkam. Schiedsrichter: Nicholas Hammers, Niklas Linhart, Johannah Block







Ein Remis gab es für die 170 Zuschauer bei der SG Schloßberg am vergangenen Sonntag gegen Tabellenschlusslicht 1. FC Rötz. Mit einem Elfmeter, gekonnt ausgeführt von Christoph Dendorfer, gingen die Gastgeber in der 56. Minute in Front, den Ausgleich landete Vaclav Kule in der 75. Spielminute. Schiedsrichter: Ralf Waworka, Fabian Sperl, Jonathan Graß







Die SpVgg Mitterdorf holte sich vor 120 Besuchern die Maximalausbeute bei der 1. SG Regental. In der 31. Minute brachte Karoly Nagy die Gäste in Führung, welche Tobias Bräu in der 66. Minute weiter ausbauen konnte. Durch ein unglückliches Eigentor von Timo Multerer (79.) endete die Partie mit 3:0 für die SpVgg Mitterdorf. Schiedsrichter: Hubert Scheinost, Patrick Will, Fabian Fischer













Ebenfalls auswärts belohnte sich die SG Zandt/Vilzing II am Sonntag vor 156 Zuschauern, zu Gast beim FC Chamerau. Bereits in der zweiten Spielminute gingen die Gäste durch Leon Schönberger in Front, doch Leon Irrgang sorgte für 1:1 in der sechsten Minute und Henry Hofbauer netzte in. der 19. Minute zur Führung für den FC Chamerau ein. In der 56. Minute landete Benedikt Laumer das 2:2 und Lutz Hastreiter brachte in der 64. Minute die SG erneut in Front. Durch das 4:2 von Leo Schönberger in. der 67. Minute ging der Dreier zugunsten der Gäste. Schiedsrichter: Ludwig Held, Alexander Winter, Mario Pottgießer







Eine torlose Partie lieferten die SG Schönthal-Premeischl und der FC Untertraubenbach am 22. Spieltag vor 170 Besuchern ab. Schiedsrichter: Marco Daucher, Anna-Lena Meier, Luca Daucher







Mit einem 3:1 und somit der Maximalausbeute ging die SpVgg Eschlkam am Sonntag vom Platz. Zu Gast war die SG Michelsdorf/Cham II, die sich vor 60 Zuschauern nicht behaupten konnten. In der 19. Minute brachte Benedikt Greindl die Gäste in Front, doch den Hausherren gelang in der 43. Minute der Ausgleich und Florian Förster landete in der 61. Minute das 2:1. In der Nachspielzeit besiegelte die SpVgg Eschlkam den Heimdreier (90.+3.). Schiedsrichter: Helgo Boehlkau, Tobias Buchfink, Leon Edenharter