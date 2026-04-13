 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

Ränkam schlägt die WiWa und ist fast Meister

Mitterdorf zurück in der Erfolgsspur +++ Auch die SG Zandt holt den Auswärtsdreier +++ Schlusslicht Rötz mit dem dritten Remis in Folge

von Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die SG Schloßberg (weißes Trikot) kam im Heimspiel gegen Schlusslicht Rötz nicht über ein Unentschieden hinaus.
Die SG Schloßberg (weißes Trikot) kam im Heimspiel gegen Schlusslicht Rötz nicht über ein Unentschieden hinaus. – Foto: Heiko Gietlhuber

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Kreisliga Ost
SG Zandt / Vilzing II
FC Ränkam
Eschlkam
U`traubenb.

Mit Siebenmeilenstiefeln marschiert der FC Ränkam Richtung Meisterschaft in der Kreisliga Ost. Die Herrman-Mannschaft löste am Sonntag die Auswärtsaufgabe bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn (2:0) und ist nur noch einen einzigen Schritt vom Titelgewinn entfernt. Die Relegations-Anwärter SpVgg Mitterdorf und SG Zandt/Vilzing hielten sich diesmal schadlos.

Gestern, 15:15 Uhr
SG Waldmünchen / Geigant
SG Waldmünchen / GeigantSG Waldmünchen / Geigant
1. FC Miltach
1. FC Miltach1.FC Miltach
3
1
Abpfiff

Die SG Waldmünchen/Geigant konnte sich am 22. Spieltag den Heimdreier vor 120 Fans gegen den 1. FC Miltach sichern. Elias Wolf brachte die Gastgeber in der 38. Minute in Front, kurz nach Wiederanpfiff gelang Ensa Sanneh der Ausgleichstreffer (48.), doch Josef Laubmeier sorgte in der 56. Minute für die erneute Führung der SG und Elias Wolf besiegelte die Maximalausbeute in der 66. Minute. Schiedsrichter: Josef Baier, Georg Dietlinger, Franz Bucher

Gestern, 15:15 Uhr
SpVgg Willmering-Waffenbrunn
SpVgg Willmering-WaffenbrunnWillmering
FC Ränkam
FC RänkamFC Ränkam
0
2
Abpfiff

Keine Chancen konnte die SpVgg Willmering-Waffenbrunn vor 220 Schaulustigen gegen den angereisten Spitzenreiter FC Ränkam verwerten. In der 42. Minute sah Julian Hartl von der SpVgg die Zeitstrafe und Timo Schreiner nutzte kurz nach Wiederanpfiff (48.) eine Chance, um den FC in Front zu bringen. In Unterzahl gingen die Gäste durch die Ampelkarte für Carlo Roiger in der 76. Minute, doch Köksal Tiryaki versenkte trotzdem in der 84. Minute zum klaren Sieg für den FC Ränkam. Schiedsrichter: Nicholas Hammers, Niklas Linhart, Johannah Block

Gestern, 15:15 Uhr
SG Schloßberg 09
SG Schloßberg 09Schloßberg
1. FC Rötz
1. FC Rötz1. FC Rötz
1
1

Ein Remis gab es für die 170 Zuschauer bei der SG Schloßberg am vergangenen Sonntag gegen Tabellenschlusslicht 1. FC Rötz. Mit einem Elfmeter, gekonnt ausgeführt von Christoph Dendorfer, gingen die Gastgeber in der 56. Minute in Front, den Ausgleich landete Vaclav Kule in der 75. Spielminute. Schiedsrichter: Ralf Waworka, Fabian Sperl, Jonathan Graß

Gestern, 15:15 Uhr
1. SG Regental
1. SG RegentalSG Regental
SpVgg Mitterdorf
SpVgg MitterdorfMitterdorf
0
3
Abpfiff

Die SpVgg Mitterdorf holte sich vor 120 Besuchern die Maximalausbeute bei der 1. SG Regental. In der 31. Minute brachte Karoly Nagy die Gäste in Führung, welche Tobias Bräu in der 66. Minute weiter ausbauen konnte. Durch ein unglückliches Eigentor von Timo Multerer (79.) endete die Partie mit 3:0 für die SpVgg Mitterdorf. Schiedsrichter: Hubert Scheinost, Patrick Will, Fabian Fischer



Gestern, 15:30 Uhr
FC Chamerau
FC ChamerauFC Chamerau
SG Zandt / Vilzing II
SG Zandt / Vilzing IISG Zandt / Vilzing II
2
4
Abpfiff

Ebenfalls auswärts belohnte sich die SG Zandt/Vilzing II am Sonntag vor 156 Zuschauern, zu Gast beim FC Chamerau. Bereits in der zweiten Spielminute gingen die Gäste durch Leon Schönberger in Front, doch Leon Irrgang sorgte für 1:1 in der sechsten Minute und Henry Hofbauer netzte in. der 19. Minute zur Führung für den FC Chamerau ein. In der 56. Minute landete Benedikt Laumer das 2:2 und Lutz Hastreiter brachte in der 64. Minute die SG erneut in Front. Durch das 4:2 von Leo Schönberger in. der 67. Minute ging der Dreier zugunsten der Gäste. Schiedsrichter: Ludwig Held, Alexander Winter, Mario Pottgießer

Gestern, 16:00 Uhr
SG Schönthal-Premeischl
SG Schönthal-PremeischlSchönt/Prem
FC Untertraubenbach
FC UntertraubenbachU`traubenb.
0
0
Abpfiff

Eine torlose Partie lieferten die SG Schönthal-Premeischl und der FC Untertraubenbach am 22. Spieltag vor 170 Besuchern ab. Schiedsrichter: Marco Daucher, Anna-Lena Meier, Luca Daucher

Gestern, 17:00 Uhr
SpVgg Eschlkam
SpVgg EschlkamEschlkam
SG Michelsdorf / ASV Cham
SG Michelsdorf / ASV ChamSG Michelsdorf
3
1
Abpfiff

Mit einem 3:1 und somit der Maximalausbeute ging die SpVgg Eschlkam am Sonntag vom Platz. Zu Gast war die SG Michelsdorf/Cham II, die sich vor 60 Zuschauern nicht behaupten konnten. In der 19. Minute brachte Benedikt Greindl die Gäste in Front, doch den Hausherren gelang in der 43. Minute der Ausgleich und Florian Förster landete in der 61. Minute das 2:1. In der Nachspielzeit besiegelte die SpVgg Eschlkam den Heimdreier (90.+3.). Schiedsrichter: Helgo Boehlkau, Tobias Buchfink, Leon Edenharter