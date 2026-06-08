Ränkam: Mit vier Neuen zurück in die Bezirksliga Die Neuzugänge Oliver Leutsch und Sebastian Sosa sowie die Nachwuchskräfte Florian Fischer und Moritz Hausladen stoßen fest zum Herrmann-Gefolge von Florian Würthele · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Trainer Andreas Herrmann (links) und Abteilungsleiter Christian Mühlbauer (rechts) freuen sich auf die neuen Spieler Florian Fischer, Moritz Hausladen, Oliver Leutsch und Sebastian Sosna (von links). – Foto: Karl Reitmeier

Mit der – letztlich souverän eingefahrenen – Meisterschaft in der Kreisliga Ost hat der FC Ränkam sein großes Saisonziel erreicht. Nach zwei Jahren ist man zurück in der Bezirksliga. Dort will sich der Klub wieder dauerhaft etablieren. Inzwischen steht auch fest, dass der FC gemeinsam mit den anderen Vereinen aus dem Chamer Umland in der Bezirksliga Süd starten wird. Um gerüstet und gut vorbereitet zu sein, haben die Mannen von Trainer Andreas Herrmann frühzeitig die Vorbereitung aufgenommen. Bereits seit letzter Woche rollt der Ball wieder. Im Kader hat sich ein bisschen was getan. Zwei externe Spieler wurden verpflichtet. Außerdem stoßen zwei Nachwuchsspieler aus der heimischen JFG Drei Wappen fest dazu.

Bei den beiden externen Neuzugängen handelt es sich um Stürmer Oliver Leutsch (29) vom Kreisklassisten SV Stallwang und Tormann Sebastian Sosna (27) vom künftigen Liga-Kollegen FC Raindorf. „Wir hatten zwei Jahre keinen offiziellen zweiten Torwart. Auf Stammkeeper Nico Wutz haben wir uns stets toll verlassen können. In der Bezirksliga ist die Situation natürlich eine andere. Es war zwangsläufig erforderlich, einen zweiten Torwart zu holen. Wir sind glücklich, dass wir ihn bekommen haben“, erklärt Abteilungsleiter Christian Mühlbauer das Dazuholen eines weiteren Keepers. Leutsch erzielte in der abgelaufenen Saison zwölf Tore, war damit der erfolgreichste Torschütze des niederbayerischen Kreisklassisten. Für beide Spieler lag es auf der Hand, zum FCR zu wechseln, wohnen doch beide in Ränkam.



Ferner bekommt der Bezirksliga-Rückkehrer frische Kräfte aus der Nachwuchsabteilung. Florian Fischer und Moritz Hausladen stoßen aus der JFG Drei Wappen fest zum FC Ränkam. Beide schnupperten schon letzte Saison unter Coach Herrmann Kreisliga-Luft. Ersterer überzeugte während der Herbstrunde mit guten Leistungen, ehe er sich nach der Winterpause verletzte. „Wir sind überzeugt, dass sie die nötige Qualität mitbringen. Natürlich müssen wir ihnen eine gewisse Zeit geben“, so Mühlbauer, der anfügt: „Grundsätzlich ist es immer unsere Philosophie, nach Möglichkeit Jugendspieler in die Erste zu integrieren. Es freut uns, dass sie die Mannschaft dahingehend bereichern und unsere Identität haben. Ein Großteil des Kaders besteht aus Einheimischen. Die beiden tragen dazu ein Stück weit bei. Ein Riesendank geht an die Verantwortlichen der JFG, die ihren Beitrag geleistet haben für diese Entwicklung.“





Im Rahmen der sechswöchigen Sommervorbereitung bestreiten die Ränkamer Testspiele gegen die SG Schloßberg, die DJK Arnschwang, die SpVgg Lam, die SpVgg Willmering-Waffenbrunn und die SG Silbersee. Außerdem nimmt die Mannschaft am Jubiläumsturnier der SG Waldmünchen/Geigant teil. Der Auftaktgegner in der Bezirksliga Süd steht noch nicht fest, der Spielplan wird in Kürze herausgegeben. „Unser großes Ziel für die neue Saison ist es, vier Mannschaften hinter uns zu lassen. Darauf arbeiten wir die nächsten sechs Wochen hin. Wir hoffen, eine gute Saison zu spielen und von Verletzungen verschont zu bleiben. Wenn möglich wollen wir uns wieder dauerhaft in der Bezirksliga etablieren“, blickt Spartenleiter Christian Mühlbauer voraus.