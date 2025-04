Ränkam: Kreisklassen-Goalgetter im Anflug

Weil sich Ränkams bester Torjäger Johannes Kordick (zwölf Saisontore) bekanntlich Richtung 1. FC Bad Kötzting in die Landesliga verabschiedet, machten sich die FC-Verantwortlichen auf die Suche nach einem adäquaten Ersatz für die Offensive. Nun wurde man fündig. Der 27-jährige Joseph Altmann wechselt im Sommer vom Ost-Kreisklassisten SV Wilting Richtung tschechische Grenze. Im Wiltinger Trikot beweist Altmann seit Jahren seine Torgefährlichkeit. So steht er in der laufenden Spielzeit bei elf Treffern; in den Jahren zuvor waren es 17 und 13 Saisontore sowie ähnlich viele Assists.



„Mit Joseph konnten wir einen treffsicheren Stürmer verpflichten, der bereits in der Kreisklasse seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. In den Gesprächen mit dem 27-jährigen zeigte sich schnell, dass Joseph nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend zum FC Ränkam passt. Seine Mentalität und seine Zielstrebigkeit überzeugten die Verantwortlichen auf Anhieb. Wir freuen uns sehr über die Zusage von Joseph und sind überzeugt, dass er uns auf und neben dem Platz weiterhelfen wird“, gibt die Abteilungsführung des FC Ränkam freudig zu Protokoll.



Nach Maximilian Roider vom Nachbarn SG Chambtal ist Altmann die zweite Sommer-Neuverpflichtung des Bezirksliga-Absteigers. Insgesamt ist die Kaderplanung weit fortgeschritten. Abgesehen von Johannes Kordick haben sich nach jetzigem Stand alle Spieler für eine weitere Saison beim FC entschieden.