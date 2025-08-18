Ränkam büßt die Spitze ein – 4x Lommer: Regental lässt es krachen

Bäumchen-wechsel-dich an der Tabellenspitze Kreisliga Ost! Der bisherige Ligaprimus FC Rämkam kam im Heimspiel gegen die SG Michelsdorf/Cham II nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und muss Platz 1 räumen. Von ganz oben grüßen nun die punktgleichen SpVgg Mitterdorf und SG Schloßberg, die sich gegen Chamerau respektive Waldmünchen/Geigant durchsetzen konnten. Für den höchsten Sieg des Spieltags zeichnete derweil ein Aufsteiger verantwortlich. Die SG Regental landete, angeführt vom Vierfachtorschützen Luis Lommer, einen 7:2-Kantersieg in Schönthal.



Der 1. FC Miltach lieferte seinen 150 Fans einen Heimdreier, trotz der frühen Führung der Gäste, die SpVgg Eschlkam. In der 17. Minute brachte Alexander Vogl die angereisten Kontrahenten in Front, doch Lukas Gadac versenkte in der 23. Minute zum Ausgleich. Ab der 58. Minute hieß es für die Gäste in Unterzahl zu spielen, Maximilian Huber sah die rote Karte. Kurz darauf verwandelte Martin Neumeier eine Chance um die Hausherren in Führung zu bringen (62.), Max Bretzl netzte in der 90. Minute ebenfalls für den 1. FC Miltach ein und besiegelte so den Dreier daheim. Schiedsrichter: Helgo Boehlkau, Christian Gawinowski, Erich Krumbholz







Der FC Ränkam und die SG Michelsdorf/Cham II kamen am fünften Spieltag vor 110 Zuschauern nicht über ein Remis hinaus. Lukas Perlinger netzte in der 27. Minute für die Gäste ein, doch Kilian Müller erzielte in der 39. Minute den Ausgleichstreffer. Erneut in Front ging die SG durch Benedikt Greindl in der 46. Minute, dann kamen auch die Hausherren durch Maximilian Lankes nochmal zu einer Chancenverwertung (50.). Schiedsrichter: Werner Gabler, Fabian Fischer, Alexander Sperl







Die SpVgg Willmering-Waffenbrunn konnte sich am fünften Spieltag zu Gast beim FC Untertraubenbach vor 130 Besuchern den zweiten Dreier der Saison einholen. Für den FC war in der ersten Halbzeit nur eine Zeitstrafe für Markus Dendorfer (23.) drin, erst in der zweiten Hälfte gingen die Gastgeber durch Bastian Groitl (52.) in Front. Für Ausgleich sorgte Laurenz Berthold in der 61. Minute, netzte in der 77. Minute zur Führung für die SpVgg ein und besiegelte die Maximalausbeute in der 90. Spielminute. Schiedsrichter: Jürgen Kirschenbauer, Volodymyr Hryhorenko, Martin Roßmann







Vor 160 Zuschauern holte sich die SG Schloßberg am vergangenen Wochenende die Maximalausbeute bei der SG Waldmünchen/Geigant. Ein Elfmeter in der 29. Minute, gekonnt ausgeführt von Christoph Dendorfer brachte die Gäste in Führung, kurz nach Wiederanpfiff sorgte Nicolas Bierl (46.) für Ausgleich, doch Sebastian Meier drehte in der 50. Minute erneut zugunsten der Gäste. In der 67. Minute sah Florian Weingärtner die rote Karte (SG Waldmünchen/Geigant) und Marc Meister (SG Schloßberg) bekam eine Zeitstrafe. Eine weitere Chance verwertete Rene Schulz in der Nachspielzeit (90.+4.), was der SG Schloßberg den Dreier einbrachte. Schiedsrichter: Dominik Schwarz, Marco Langer, Raphael Früchtl







Keinen Abschluss erzielte der 1. FC Rötz am fünften Spieltag vor 90 Zuschauern, dafür die Gäste, die SG Zandt/Vilzing II gleich fünfmal. In der 48. Minute versenkte Benedikt Laumer für die SG, Leo Schönberger erhöhte in der 52. Minute und Maximilian Laumer legte in der 64. Minute noch eine Bude drauf. Das 0:4 erzielte Laurin Hastreiter in der 68. Minute und zu guter Letzt netzte Lutz Hastreiter in der 74. Minute ebenfalls ein. Schiedsrichter: Markus Pongratz, Franz Bucher, Heinrich Kurzendorfer







Die SpVgg Mitterdorf sicherte sich vor 200 Fans den Heimdreier, zu Gast am vergangenen Wochenende war der FC Chamerau. Bereits in der 13. Minute erzielte Tobias Lorenz das 1:0, Christoph Niklas erhöhte in der 73. Minute für die SpVgg. Guiseppe Papaccino konnte in der 82. Minute einen Anschlusstreffer landen, doch mehr war nicht drin. Schiedsrichter: Christian Gawinowski, Erich Krumbholz, Patrick Will







Mit sieben Buden holte sich die 1. SG Regental am fünften Spieltag die Maximalausbeute bei der SG Schönthal-Premeischl. Tobias Bock brachte in der 15. Minute die Gäste vor 125 Schaulustigen in Front, Bastian Lugauer erhöhte in der 37. Minute und Luis Philipp Lommer erzielte noch in der ersten Halbzeit das 0:3 (37.). In der zweiten Hälfte netzte Luis Philipp Lommer in der 56. Minute erneut ein, dann kamen auch die Gastgeber zum Abschluss, Jonas Decker verkürzte (59.), doch Luis Philipp Lommer verwertete in der 60. Minute erneut eine Chance für die Gäste. In der 72. Minute verkürzte Elias Bücherl dann auf 2:5, Luis Philipp Lommer erhöhte in der 79. Minute erneut und Maximilian König brachte in der 84. Minute die Kugel zum letzten Mal in der Partie ins Netz. Die Nachspielzeit brachte noch eine Ampelkarte für Jonas Decker (90.+2., SG Schönthal-Premeischl) mit sich. Schiedsrichter: Ralph Schwarzfischer, Cedric Dirschl, Josua Laußer