Rääbis und Dod: Bad Abbach verstärkt seine Offensive

André Dod wurde von Jahn Regensburg und Kareth-Lappersdorf ausgebildet, bestritt für Fortuna Regensburg acht Spiele in der Bayernliga. Zuletzt probierte er sein Glück in der 2. kroatischen Liga. „André wollte wieder nach Regensburg zu seiner Familie. Der Transfer zu uns hat schnell geklappt. Er hat einen sehr guten Eindruck im Training hinterlassen, hat am Ball Qualität und ist im Offensivbereich vielseitig einsetzbar. Ein richtig guter Kicker, den wir unbedingt verpflichten wollten“, freut sich Bad Abbachs sportlicher Leiter Sepp Schuderer. Bei seinem TSV-Debüt gegen Teisbach (4:0) zog sich Dod schon nach wenigen Minuten einen Muskelbündelriss sowie einen Sehnenabriss im hinteren Oberschenkel zu. Ob er operiert werden muss, wird derzeit noch abgeklärt. „Er fällt uns sechs Monate aus. Das tut mir richtig leid für ihn, aber er wird auch diese Zeit überstehen. Auf langfristige Zeit bekommen wir einen richtig guten Kicker“, versichert Schuderer, der Dods Vater einst selbst beim SSV Jahn trainiert hatte.



Derweil hatte Abbachs Torwarttrainer und Ersatzkeeper Tobias Amann die Verpflichtung von Kevin Rääbis eingefädelt. Die beiden spielten bereits eine Zeit lang in Neutraubling zusammen. Nach seinem zweiten Engagement beim damaligen Bayernligisten SV Donaustauf wurde es ruhig um den 31-jährigen Rääbis. Er kehrte nach Estland zurück und war längere Zeit nicht fußballerisch aktiv. „Wir hatten Kevin schon länger am Schirm. Er ist wieder in Deutschland und hat hoffentlich bald eine gute Arbeitsstelle. Seit Kurzem ist er bei uns im Training und zeigt dort, dass er nicht umsonst U-Nationalspieler in seinem Heimatland war“, sagt Schuderer über den 118-fachen estnischen Erstligaspieler.



Über die beiden kurzfristigen Spielerverpflichtungen ist Bad Abbachs Funktionär happy: „Wir halten immer Augen und Ohren offen nach jungen und guten Spielern, die zum Verein kommen wollen. Beide Spieler passen menschlich wie fußballerisch sehr gut zur Mannschaft. Sie wurden sofort in der Mannschaft akzeptiert. Das waren aber keine Muss-, sondern Soll-Verpflichtungen“, so Sepp Schuderer und ergänzt: „Gerade in der Landesliga – mit vier Spielen mehr als in der Bezirksliga – musst du eine gute Breite im Kader haben. Diese hat sich ergeben. Wir sind glücklich, beide Spieler für uns gewonnen zu haben.“



Sportlich hat sich der TSV Bad Abbach zuletzt in ungeahnte Sphären der Tabelle vorspielen können. An diesem Freitag schlägt der noch sieglose TB 03 Roding auf der Freizeitinsel auf. „Mit dem Sieg in Teisbach haben wir ein bisserl den Grundstock gelegt. Das Spiel in Burglengenfeld war richtig gut. Da hat die Mannschaft 60, 70 Minuten gezeigt, was sie drauf hat. Gegen Dingolfing konnten wir wieder zu Null spielen. Wir sind wieder etwas stabiler nach hinten, was gerade als Aufsteiger wichtig ist“, blick Schuderer zufrieden zurück. Gleichzeitig mahnt der 68-Jährige vor Leichtsinn: „Die Tabelle sagt noch nichts aus. Momentan ist es eine schöne Momentaufnahme, die wir versuchen wirklich nur im Moment zu genießen. Wir müssen uns Woche für Woche aufs nächste Spiel fokussieren und vorbereiten.“