Radovan Karaman streift wieder das Trikot des VfR Neumünster über

Nach einem Halbjahr kehrt Radovan Karaman zurück zu Lila-Weiss an die Geerdtsstraße. Im Sommer 2025 hatte der 21-jährige Defensivspezialist den Weg in die Regionalliga zum 1. FC Phönix Lübeck eingeschlagen, wo er sich im Herrenbereich weiterentwickeln wollte. Es war ein vielversprechender Schritt für den jungen Spieler, der zuvor in der Flens-Oberliga nach seinem Wechsel im Winter 2025 zum VfR zu überzeugen wusste und auch schon zwei U19-Nationaleinsätze für Bosnien vorweisen konnte.

Bei Phönix Lübeck sammelte Karaman wertvolle Erfahrungen im anspruchsvollen Regionalliga-Umfeld und konnte sich im Trainings- und Wettkampfalltag weiterentwickeln. Der höhere sportliche Anspruch stellte für den Innenverteidiger eine wichtige Etappe in seiner noch jungen Karriere dar.

Doch Fußballkarriere ist nicht nur 90 Minuten auf dem Platz, sondern auch ein Balanceakt zwischen Leidenschaft und Lebensrealität. Durch private Veränderungen war es für Karaman nicht länger möglich, den gesteigerten Zeitaufwand im Regionalliga-Alltag mit seinen neuen Verpflichtungen zu vereinen.

Lila-Weiss bleibt die beste Option

Trotz verschiedener interessanter Angebote aus der Oberliga entschied sich der in Oldenburg/Holstein geborene Innenverteidiger bewusst für die Rückkehr zu seinem alten Verein Lila-Weiss, für den er bereits in der Vergangenheit starke Leistungen gezeigt hat und wo er sich sportlich wie menschlich perfekt aufgehoben fühlt. Die Verantwortlichen sind hoch erfreut, dass „Rado“ erneut Teil des Kaders wird und unmittelbar ins Mannschaftstraining eingestiegen ist.

Damit steht Karaman der Mannschaft sofort für die Vorbereitung auf die Rückrunde zur Verfügung und soll ein wichtiger Baustein im Veilchen-Team werden. Sein Erfahrungsschatz aus Regionalliga-Trainings und -Wettbewerben wird dabei sicher helfen, die Ziele für die Saison 2025/26 zu erreichen. Darüber hinaus gibt es auch 2026/27 eine Zusammenarbeit zwischen dem Defensivspieler und dem VfR Neumünster.