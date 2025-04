Radojewskis Zeit läuft ab bei Ratingen 04/19

Es gab da diesen Moment der Stille, der schon vielsagend war. Im Vorfeld der Partie gegen ETB Schwarz-Weiß Essen, die Ratingen 04/19 in der Oberliga am Freitagabend 1:2 verlor, hatte Trainer Peter Radojewski im Telefonat mit unserer Redaktion am Donnerstag mehrere Male davon gesprochen, dass man versuchen werde, aus den „letzten Spielen“ noch das Bestmögliche herauszuholen.

Was da schon durchklang und der 04/19-Trainer nach der Niederlage gegen Essen noch befeuerte, indem er sagte: „Es wirkt, als sei die Mannschaft nicht mit dem Kopf auf dem Platz, sondern bei anderen Sachen. Niederlagen tun weh, vielleicht ein, zwei andere Sachen auch noch“, ist nun Gewissheit: Radojewski wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr an der Seitenlinie in Ratingen stehen. „Ich habe letzten Dienstag ausgemacht, den Verein auf eigenen Wunsch nach dieser Saison verlassen zu dürfen“, teilt der 56-Jährige am Montagmittag unserer Redaktion mit. Dabei hatten beide Seiten erst im Januar den Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

Es folgte die Nachfrage: „Gemeint sind die letzten Spiele dieser Saison? Der Vertrag schließt ja noch die nächste mit ein.“ Und dann war da Stille. War es ein Funkloch? „Die Verbindung war gut“, entgegnete Radojewski. Also die Frage: „Hat sich etwas verändert zur neuen Saison?“ Antwort: „Die Verbindung war gut.“

Damit ist fünf Spiele vor Saisonende klar, dass 04/19 in dieser Spielzeit gleich zwei Trainer „verschlissen“ hat. Christian Dorda, mit dem die Ratinger auf dessen ersten Cheftrainerposten in die Saison gegangen waren mit dem Ziel, die Top Fünf der Liga anzugreifen, war nach der 0:1-Heimniederlage gegen den 1. FC Monheim Ende Oktober entlassen worden, Rückkehrer Radojewski sollte die Formkurve nach seiner ersten Amtszeit von 2014 bis 2016 wieder nach oben bringen. 17 Oberliga-Spiele später ist klar: Das ist nicht gelungen, 04/19 steht wieder auf Tabellenplatz neun, den auch Dorda übergeben hatte.

Über die Gründe, die ihn nun dazu brachten, seinen Vertrag für die kommende Spielzeit zurückzugeben, mag Radojewski nicht reden, sagt lediglich: „Ich möchte mich da nicht mehr einklinken. Ich hätte gerne weitergemacht, aber es gibt Dinge, da kann ich nicht über meinen Schatten springen. Ich weiß, was ist, die Mannschaft weiß, was ist – mehr werde ich nicht sagen. Ich bin gerne in Ratingen, damals auch schon gewesen, und möchte nicht nachkarten, dass irgendwer denkt, ich mache hier etwas kaputt. Im Gegenteil – ich kann nur hoffen und dem Verein wünschen, dass er den Weg, den ich frei mache, nutzt für einen Neuanfang mit seinem tollen Stadion, dem tollen Umfeld und der tollen Jugend.“

Demnach sind es nicht sportliche Gründe, die gegen die weitere Arbeit als Ratingen-Trainer sprachen. Radojewski erwidert: „Man kann immer Spiele verlieren, muss aber grundsätzlich einordnen, dass es die gesamte Saison nicht richtig funktioniert. Dafür haben wir alle andere Ansprüche. Ich packe mir da selber als erster auf die Brust. Ich mache den Jungs im Kader überhaupt keinen Vorwurf, die Spieler tun mir auch leid. Die Spiele gegen Monheim und Essen haben mir nicht gefallen, weil es wieder Stoff gibt zu sagen: ,Guck mal, was die spielen‘, aber im Endeffekt muss man auf die Punkte gucken, und da sind es zu wenig.“

Vorstand nimmt Bitte an

Auch wenn Radojewski die Niederlage in Monheim (1:3) mit in seine Auflistung nimmt – laut Präsident Jens Stieghorst nahm das Aus des Trainers schon vorher seinen Lauf: „Peter hat uns nach dem 1:1 gegen Kleve am Freitag, 11. April darüber informiert, dass er den Vertrag über den Sommer hinaus nicht erfüllen möchte. Das haben wir zur Kenntnis genommen. Und dann letzte Woche Dienstag gesagt: Wir nehmen die Vertragsrückgabe an.“

Über Radojewksis Gründe dafür mag Stieghorst nichts sagen, führt stattdessen „unsere Gründe“ für die Annahme des Gesuchs aus: „Weil der Trainerwechsel uns kein Stück weitergebracht hat und wir der Musik weit hinterherlaufen. Klar haben wir mit Verletzungen von Achsenspielern zu tun, und wir müssen auch die Mannschaft in die Pflicht nehmen. Mir fehlten da zuletzt Herz und Leidenschaft auf dem Platz. Aber der Trainer wird an Ergebnissen gemessen, und da ist der Trainerwechsel verpufft.“

Deswegen beschäftigen sich die Ratinger schon seit Ostern mit der Sondierung des Trainermarktes und seien dort auf einem finalen Weg, bestätigt Stieghorst unserer Redaktion, ohne Namen zu nennen. Mögliche Kandidaten wären Sunay Acar, der Ex-Trainer des SV Straelen und 1. FC Bocholt, der schon häufiger Gast im Ratinger Stadion war, oder Samir Sisic, Chefcoach des Liga-Konkurrenten TSV Meerbusch, der ebenfalls nach dieser Saison dort ausscheiden soll, oder Damian Apfeld, der im Oktober bei ETB Schwarz-Weiß Essen zurückgetreten war. Stieghorst sagt dazu nur: „Egal, wer der neue Trainer wird: Er fängt erst am 1. Juli an. So haben wir es sondiert und auch geplant.“

Radojewski geht davon aus, dass er die letzten fünf Saisonspiele mit Ratingen noch macht, bevor er sich verabschiedet: „Ich mache bis zum Sommer zu Ende. Das war auch der Wunsch des Vereins.“ Stieghorst entgegnet: „Da kann ich aktuell nichts zu sagen.“ Und dann war wieder Stille.