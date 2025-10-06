Radio Sunshine & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen!

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Donnerstag, 12:00 Uhr ab!

In der Landesliga wird es spannend: der TuS Chlodwig Zülpich ist ungeschlagen, spielt eine starke Saison bisher und ist mit nur einem Punkt Abstand zur Spitze an zweiter Stelle der Tabelle. Auch die Gäste aus Verlautenheide verstecken sich nicht: Aus fünf Spielen sammelte die Buchholz-Truppe zehn Zähler und ist in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

SV Bergisch Gladbach 09 - 1. FC Düren (Mittelrheinliga)

Der Absteiger aus Düren tut sich auswärts sichtlich schwer in der Mittelrheinliga. Alle neun Punkte holte die Lausberg-Elf an der Westkampfbahn. Der SV Bergisch Gladbach 09 ist nach wie vor ungeschlagen und liegt auf dem zweiten Platz – nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Vichttal.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SSV Merten SSV Merten VfL Vichttal VfL Vichttal 15:00 PUSH

SSV Merten - VfL Vichttal (Mittelrheinliga)

"Wie sind keine Top-Mannschaft", sagte Bünyamin Kilic nach der Niederlage gegen den FC Pesch am Sonntag. Die Gäste aus Vichttal, die aktuell an der Spitze der Tabelle stehen, sind eine dieser Spitzenmannschaften. Fünf Siege, eine Remis und noch keine Niederlage ist die Bilanz der Avramovic-Elf. Landet der Vorjahres-Vize ausgerechnet gegen den Tabellenführer einen Coup?

Ay Yildispor Hückelhoven - Kohlscheider BC (Bezirksliga 4)

Sechs Spiele, sechs Siege! Der Kohlscheider BC ist ohne Punktverlust und grüßt in der Bezirksliga von der Tabellenspitze. Ay Yildispor erlebt dagegen ein Auf und Ab und konnte in den vergangenen Spielen zehn Punkte sammeln.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr Germania Eicherscheid Eicherscheid Germania Hilfarth Hilfarth 15:00 PUSH

Germania Eicherscheid - Germania Hilfrath (Bezirksliga 4)

Es ist das Top-Spiel des siebten Spieltags: Germania Eicherscheid, wie der KBC noch punktverlustfrei, empfängt die nur zwei Punkte schlechte gestellte Brandt-Elf aus Hilfahrt. Beide Mannschaften haben einen Lauf und hoffen eben diesen im Top-Spiel fortführen zu können.