Radio Sunshine & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen!

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Donnerstag, 12:00 Uhr ab!

Niederlagen und Siege wechseln sich beim Regionalliga-Absteiger ab. Auswärts gab es bislang keine Punkte, auf der Westkampfbahn hingegen die volle Ausbeute. Am Sonntag empfängt die Lausberg-Elf nun die SpVg Frechen 20, die mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen die U23 von Fortuna Köln anreist. Doch die Heimstärke der Dürener dürfte auch dem aktuellen Tabellenfünften nicht entgangen sein.

VfL Vichttal - Hennef 05 (Mittelrheinliga)

Beim FC Hennef ist der Knoten geplatzt: Mit 4:2 besiegte die Teixeira-Elf den FC Pesch im Duell der zuvor sieglosen Teams. Nun wartet allerdings ein anderes Kaliber. Mit dem VfL Vichttal geht es zum aktuellen Tabellenführer, der mit 13 Punkten aus fünf Spielen souverän von der Spitze grüßt. Die Mannschaft von Trainer Andi Avramovic will ihre Serie auch gegen Hennef fortsetzen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr VfR Würselen Würselen Germania Hilfarth Hilfarth 15:00 PUSH

VfR Würselen - Germania Hilfahrt (Bezirksliga 4)

Mit 0:5 unterlag der VfR Würselen am vergangenen Wochenende Germania Eicherscheid – nun gastiert mit Germania Hilfahrt das nächste Team aus der oberen Tabellenregion. Die Mannschaft von Trainer Nils Brandt ist in dieser Saison noch ungeschlagen und will ihre Serie auch in Würselen fortschreiben.

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr Kohlscheider BC Kohlscheid SV Alemannia Mariadorf Mariadorf 15:30 live PUSH

Kohlscheid BC - Alemannia Mariadorf (Bezirksliga 4)

Der unangefochtene Spitzenreiter empfängt am Sonntag die Landalemannia aus Mariadorf. Die Gäste sind auswärts noch ungeschlagen und würden dem KBC nur zu gern die ersten Punkte der Saison abnehmen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr DJK FV Haaren Haaren SG Stolberg Stolberg 15:00 live PUSH

FV Haaren - SG Stolberg (Bezirksliga 4)

Nur ein Punkt trennt den FV Haaren (Platz 12 mit drei Zählern) von der SG Stolberg (Platz 9 mit vier Zählern). Mit 15 (Haaren) bzw. 16 Gegentoren (Stolberg) präsentierten sich beide Teams bisher nicht besonders stabil in der Defensive – die Zuschauer dürfen sich dennoch auf eine torreiche Partie freuen.