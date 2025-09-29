 2025-09-26T13:47:28.965Z

Radio Sunshine & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen!

Welches Spiel soll live im Radio zu hören sein?

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Donnerstag, 12:00 Uhr ab!

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Düren
SpVg Frechen 20
15:00live

1. FC Düren - SpVg Frechen 20 (Mittelrheinliga)

Niederlagen und Siege wechseln sich beim Regionalliga-Absteiger ab. Auswärts gab es bislang keine Punkte, auf der Westkampfbahn hingegen die volle Ausbeute. Am Sonntag empfängt die Lausberg-Elf nun die SpVg Frechen 20, die mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen die U23 von Fortuna Köln anreist. Doch die Heimstärke der Dürener dürfte auch dem aktuellen Tabellenfünften nicht entgangen sein.

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
VfL Vichttal
FC Hennef 05
15:30

VfL Vichttal - Hennef 05 (Mittelrheinliga)

Beim FC Hennef ist der Knoten geplatzt: Mit 4:2 besiegte die Teixeira-Elf den FC Pesch im Duell der zuvor sieglosen Teams. Nun wartet allerdings ein anderes Kaliber. Mit dem VfL Vichttal geht es zum aktuellen Tabellenführer, der mit 13 Punkten aus fünf Spielen souverän von der Spitze grüßt. Die Mannschaft von Trainer Andi Avramovic will ihre Serie auch gegen Hennef fortsetzen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
VfR Würselen
Germania Hilfarth
15:00

VfR Würselen - Germania Hilfahrt (Bezirksliga 4)

Mit 0:5 unterlag der VfR Würselen am vergangenen Wochenende Germania Eicherscheid – nun gastiert mit Germania Hilfahrt das nächste Team aus der oberen Tabellenregion. Die Mannschaft von Trainer Nils Brandt ist in dieser Saison noch ungeschlagen und will ihre Serie auch in Würselen fortschreiben.

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
Kohlscheider BC
SV Alemannia Mariadorf
15:30live

Kohlscheid BC - Alemannia Mariadorf (Bezirksliga 4)

Der unangefochtene Spitzenreiter empfängt am Sonntag die Landalemannia aus Mariadorf. Die Gäste sind auswärts noch ungeschlagen und würden dem KBC nur zu gern die ersten Punkte der Saison abnehmen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
DJK FV Haaren
SG Stolberg
15:00live

FV Haaren - SG Stolberg (Bezirksliga 4)

Nur ein Punkt trennt den FV Haaren (Platz 12 mit drei Zählern) von der SG Stolberg (Platz 9 mit vier Zählern). Mit 15 (Haaren) bzw. 16 Gegentoren (Stolberg) präsentierten sich beide Teams bisher nicht besonders stabil in der Defensive – die Zuschauer dürfen sich dennoch auf eine torreiche Partie freuen.

