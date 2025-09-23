Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Michael Schneiders
Radio Sunshine & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen!
Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Donnerstag, 12:00 Uhr ab!
Sportfreunde Düren - VfL Vichttal (Mittelrheinliga) Aufsteiger gegen Tabellenführer: Der VfL Vichttal steht erstmals in der Vereinsgeschichte an der Spitze der Mittelrheinliga – und möchte diesen Platz nun beim Neuling aus Düren verteidigen. Zwar holte die Elf von Trainer Demircan aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt, doch als Heimteam sind die Sportfreunde nicht zu unterschätzen.
FC Teutonia Weiden - Siegburger SV (Mittelrheinliga) Nach einem holprigen Auftakt hat sich Weiden mit zwei Siegen zurückgemeldet. Siegburg hingegen präsentiert sich bislang als klassisches Auswärtsteam: Während beide Heimspiele verloren gingen, war man in der Fremde erfolgreich. Vorteil Siegburg?
SV Breinig - SV Eintracht Verlautenheide (Landesliga Staffel 2) Topspiel der Landesliga: Eintracht Verlautenheide hat nach dem 4:1-Sieg gegen Fliesteden weiterhin eine makellose Bilanz und zählt mit dem FC Hürth zu den beiden letzten punktverlustfreien Teams. Der SV Breinig grüßt aktuell von der Tabellenspitze – Spannung ist garantiert!
Rhenania Richterich - DJK FV Haaren (Bezirksliga Staffel 4) Richterich ist zwar noch sieglos, aber auch nur einmal geschlagen. Mit drei Unentschieden steht man aktuell auf Rang zehn. Haaren konnte am vergangenen Wochenende gegen Erkelenz den ersten Dreier einfahren und liegt nun mit drei Punkten auf Platz zwölf.
SV Alemannia Mariadorf - Ay Yildizspor Hückelhoven (Bezirksliga Staffel 4) Die Landalemannia empfängt am Sonntag den noch ungeschlagenen Tabellendritten aus Hückelhoven. An das letzte Heimspiel gegen diesen Gegner im Juni dürfte man sich ungern erinnern: Damals setzte es eine 2:4-Niederlage.