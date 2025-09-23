Radio Sunshine & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen!

Sportfreunde Düren - VfL Vichttal (Mittelrheinliga)

Aufsteiger gegen Tabellenführer: Der VfL Vichttal steht erstmals in der Vereinsgeschichte an der Spitze der Mittelrheinliga – und möchte diesen Platz nun beim Neuling aus Düren verteidigen. Zwar holte die Elf von Trainer Demircan aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt, doch als Heimteam sind die Sportfreunde nicht zu unterschätzen.