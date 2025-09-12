 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Der Kohlscheider BC ist am Sonntag in Richterich gefordert.
Der Kohlscheider BC ist am Sonntag in Richterich gefordert. – Foto: Julia Sahr

Radio Sunshine sendet Doppelpack live vom Mittelrhein

Das Voting ist beendet – und das Ergebnis war denkbar knapp: Das Mittelrheinliga-Duell zwischen dem VfL Vichttal gegen den 1. FC Düren landete hinter der Bezirksliga-Partie in Richterich.

Und weil es so knapp war, gibt es für die Hörerinnen und Hörer von Radio Sunshine gleich ein Doppel-Livespiel. In der Abstimmung zum „Spiel der Woche“ setzte sich die Partie Rhenania Richterich – Kohlscheider BC mit 37,4 Prozent knapp vor dem Mittelrheinliga-Duell VfL Vichttal – 1. FC Düren durch, das auf 35,1 Prozent kam.

Da beide Duelle fast gleichauf lagen, hat sich der Sender entschieden: Am Sonntag wird in einer Konferenzschaltung von beiden Spielen berichtet. Damit gibt es gleich doppelte Amateurfußball-Atmosphäre auf die Ohren.

Die weiteren Platzierungen: SV Eilendorf – FC Hürth kam auf 11,5 Prozent, gefolgt von Kurdistan Düren – Raspo Brand mit 9,8 Prozent. Auf 6,3 Prozent brachte es das Landesliga-Duell SV Helpenstein – Germania Teveren.

