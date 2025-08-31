Radio Sunshine erweitert Live-Fußball-Angebot ab 2025/26

Radio Sunshine baut sein Sportprogramm aus: Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball aus dem Amateurbereich.
Der ostbelgische Radiosender Radio Sunshine bleibt auch in der neuen Saison 2025/26 die Anlaufstelle für alle Fans von Alemannia Aachen. Wie gewohnt wird der Sender alle Pflichtspiele des Drittligisten ausführlich live übertragen.
Doch damit nicht genug: Ab sofort kommt auch der Amateurfußball am Mittelrhein noch stärker zur Geltung. „Ab dieser Saison 2025/2026 gibt es noch mehr Live-Fußball auf Radio Sunshine. Wir berichten von jedem Pflichtspiel von Alemannia Aachen ausführlich live. Jede Woche gibt es mindestens ein Livespiel aus der Region Ostbelgien. Außerdem übertragen wir jede Woche das FuPa-Spiel der Woche“, kündigt der Sender an.
Das neue Format startet mit einem echten Highlight: Am heutigen Sonntag berichtet Radio Sunshine im Rahmen von „Regiosportiv live“ in Ausschnitten vom Mittelrheinliga-Derby zwischen den Sportfreunden Düren und dem 1. FC Düren.
Ein weiterer Baustein: Künftig können die User von FuPa mitbestimmen, welches Amateurspiel aus dem Verbandsgebiet Mittelrhein live in Ausschnitten übertragen wird. Damit will der Sender die regionale Fußballkultur noch stärker ins Rampenlicht rücken.
„Regiosportiv live“ berichtet regelmäßig von Sportereignissen vor Ort – und Fußballfans dürfen sich nun auf noch mehr Live-Atmosphäre von den Sportplätzen der Region freuen.