Radio Sunshie & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen! 3x Mittelrheinliga, 1x Landes- und Bezirksliga: Jetzt für das Spiel der Woche voten von red · Heute, 19:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ayhan Gündüz

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Donnerstag, 12:00 Uhr ab!

Folgende Spiele stehen zur Auswahl Wird geladen… Concordia Oidtweiler – Ay-Yildizspor Hückelhoven (Bezirksliga 4)

Nach zwei sieglosen Spielen sind die Gäste gefordert. Gelingt gegen Oidtweiler der Turnaround, bevor die Wochen der Wahrheit gegen Alemannia Mariadorf, Germania Eicherscheid und dem Kohlscheider BC anstehen?

SC Fliesteden – Eintracht Verlautenheid (Landesliga 2)

Nur zwei Punkte liegt der Aufsteiger hinter Eintracht Verlautenheide in der Tabelle und könnte nach Adam Riese die Gäste mit einem Sieg überholen. Im Hinspiel gewann Verlautenheide klar mit 4:1. FC Hennef – 1. FC Düren (Mittelrheinliga)

Kann der 1. FC Düren die 0:6-Pleite von Wochenende gegen Vichttal abschütteln? Das wird sich am Sonntag in Hennef zeigen, die seinerseits dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt benötigen.