Radio Sunshie & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen!



Sportfreunde Düren – SV Bergisch Gladbach (Mittelrheinliga)

Die Vorzeichen könnten kaum gegensätzlicher sein: Auf der einen Seite die Sportfreunde Düren, die sich mit fünf Niederlagen in Folge in einem Formtief befinden. Auf der anderen Seite der ungeschlagene Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach, der auch nach zwölf Spielen noch keine Partie verloren hat und punktgleich mit dem VfL Vichttal an der Tabellenspitze steht. Einziger Lichtblick für die Demircan-Elf: Alle sieben Punkte wurden auf heimischem Rasen eingefahren.

