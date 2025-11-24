Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Ayhan Gündüz
Radio Sunshie & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen!
Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Donnerstag, 12:00 Uhr ab!
In dieser Woche werden neben dem Voting-Sieger zudem die Landesliga-Partien Eintracht Verlautenheide gegen Rasensport Brand (Dienstag, 20 Uhr) und FC Hürth gegen SV Breinig (Sonntag, 15:15 Uhr) live bei Radio Sunshine zu hören sein.
Sportfreunde Düren – SV Bergisch Gladbach (Mittelrheinliga) Die Vorzeichen könnten kaum gegensätzlicher sein: Auf der einen Seite die Sportfreunde Düren, die sich mit fünf Niederlagen in Folge in einem Formtief befinden. Auf der anderen Seite der ungeschlagene Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach, der auch nach zwölf Spielen noch keine Partie verloren hat und punktgleich mit dem VfL Vichttal an der Tabellenspitze steht. Einziger Lichtblick für die Demircan-Elf: Alle sieben Punkte wurden auf heimischem Rasen eingefahren.
Germania Eicherscheid – Rhenania Richterich (Bezirksliga 4) Germania Eicherscheid war am vergangenen Wochenende unfreiwillig spielfrei – das Kreispokal-Achtelfinale gegen die SG Stolberg fiel der Witterung zum Opfer. Damit gehen beide Teams gut erholt in die Begegnung. Der gastgebende Spitzenreiter gilt als klarer Favorit, während sich die Gäste aus Richterich nur ungern an das letzte Gastspiel im März erinnern dürften: Damals setzte es eine deutliche 1:7-Niederlage.
Alemannia Mariadorf – Germania Hilfarth (Bezirksliga 4) Fünfter gegen Dritter! Für die Landalemannia ist es die Gelegenheit, an den Top-Teams dranzubleiben. Hilfarth dagegen hat Platz zwei fest im Blick. Da der KBC an diesem Spieltag spielfrei ist, würde die Maloki-Elf mit einem Sieg auf Rang zwei vorrücken.
FC Teutonia Weiden – FC Hennef (Mittelrheinliga) Während beim FC Hennef die zuletzt gezeigten Leistungen meist auch in Punkte umgemünzt wurden, wartet Teutonia Weiden seit acht Spielen auf einen Sieg. Nur zwei Punkte trennen die beiden Tabellennachbarn, wobei der Vorletzte der Heimtabelle auf den Rang-14. der Auswärtstabelle trifft. Das Motto der Partie ist daher klar: Verlieren verboten!
FC Concordia Oidtweiler – Falke Bergrath (Bezirksliga 4)
Während die Heimelf von Trainer Sven Schalge dringend Punkte im unteren Tabellendrittel benötigt, möchte der Gast seine Position in den Top 5 festigen. Concordia ist allerdings seit vier Spielen ungeschlagen und will mit einem weiteren Dreier einen großen Schritt in Richtung gesichertes Mittelfeld machen.