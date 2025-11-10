Radio Sunshie & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen!

1. FC Düren – SSV Bornheim (Mittelrheinliga)

Fünf Spiele, vier Siege, ein Remis: Der 1. FC Düren gehört nach wie vor zu den heimstärksten Teams der Mittelrheinliga. Die Mannschaft von Trainer Luca Lausberg ist seit sechs Spielen ungeschlagen – eine hohe Auswärtshürde für den SSV Bornheim, der sich zuletzt mit einer starken Serie von den Abstiegsrängen absetzen konnte, sich jedoch am Wochenende knapp mit 2:3 geschlagen geben musste. Sechs Punkte trennen beide Teams. Dass Bornheim mit nahezu jeder Mannschaft mithalten kann, hat man zuletzt eindrucksvoll bewiesen.

SV Breinig – SV Eilendorf (Landesliga Staffel 2)

Auch der SV Breinig ist auf heimischem Rasen noch ungeschlagen und aktuell mit fünf Punkten Rückstand ärgster Verfolger von Spitzenreiter FC Hürth. Zu Gast ist die Mannschaft von Trainer Jasmin Muhovic vom SV Eilendorf. Bei den Gastgebern denkt man ungern an das letzte Aufeinandertreffen am Maifeiertag zurück: Damals verlor man auswärts deutlich mit 1:4. Wenn die Ruhrig-Elf dem Tabellenführer auf den Fersen bleiben will, sind drei Punkte zu Hause Pflicht.

VfR Würselen – Alemannia Mariadorf (Bezirksliga Staffel 4)

Drei Siege in Folge: Alemannia Mariadorf reist mit Rückenwind zum Tabellenletzten. Beim VfR Würselen liegt der Fokus auf dem Befreiungsschlag – vier Punkte hat die Damköhler-Elf gesammelt, allerdings wurde dem Team auch ein Zähler abgezogen. Hoffnung macht die Heimstärke: Zwei Siege wurden im eigenen Stadion bereits eingefahren. Kommt am Wochenende der dritte dazu?

SC Erkelenz – Rhenania Richterich (Bezirksliga Staffel 4)

Rhenania Richterich ist zu Gast beim direkten Tabellennachbarn SC Erkelenz. Drei Punkte trennen beide Teams – die Capellmann-Truppe liegt aktuell leicht vorn. Zwei ihrer vier Heimspiele konnte Erkelenz bislang für sich entscheiden, während Rhenania auswärts noch auf den ersten Sieg wartet. Nach drei Niederlagen in Folge will die Heimelf unbedingt den Negativtrend stoppen.

Germania Haaren – Germania Eicherscheid (Bezirksliga Staffel 4)

Klares Duell auf dem Papier: Tabellenführer Germania Eicherscheid reist zum Rangdreizehnten Germania Haaren. Doch Vorsicht: Die letzten vier Heimspiele gegen den Favoriten entschied Haaren allesamt für sich. Trainer Frank Küntzeler und sein Team dürften also durchaus selbstbewusst in die Partie gehen. Für Eicherscheid gilt es, die Warnsignale ernst zu nehmen und den Ausrutscher zu vermeiden.