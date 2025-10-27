Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Radio Sunshie & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen!
Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Donnerstag, 12:00 Uhr ab!
Eintracht Verlautenheide – SV Eilendorf (Landesliga 2) Verlautenheide ist zu Hause eine Macht: Drei Siege und ein Remis stehen in der Bilanz. Doch nun kommt der SV Eilendorf, der seit sechs Ligaspielen ungeschlagen ist und beide bisherigen Duelle 2025 – in Liga und Kreispokal – für sich entschied. Kann die Heimserie der Eintracht gegen den Angstgegner halten?
DJK FV Haaren – Kohlscheider BC (Bezirksliga 4) Für Haaren wird die Aufgabe kaum schwerer: Der Tabellen-14. empfängt den souveränen Spitzenreiter. Der Kohlscheider BC eilt mit acht Siegen aus neun Partien und makelloser Auswärtsbilanz (vier Spiele, vier Siege) durch die Liga. Gelingt der Schäfer-Elf der nächste Pflichtsieg – oder überrascht der Außenseiter?
VfR Würselen – SG Stolberg (Bezirksliga 4) Krisenstimmung beim VfR: Fünf Niederlagen in Serie, nur drei Punkte und Rang 13. Ganz anders die SG Stolberg, die zuletzt dreimal in Folge gewann. Trainer Massimo Damköhler steht mit seiner Mannschaft unter Druck – findet Würselen ausgerechnet im Derby zurück in die Spur?
FC Roetgen – Alemannia Mariadorf (Bezirksliga 4) Der FC Roetgen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und stellt mit nur fünf Treffern die schwächste Offensive der Liga. Nun kommt Alemannia Mariadorf, das mit 14 Punkten auf Platz fünf steht, defensiv aber anfällig ist. Das letzte Duell endete 6:0 für Mariadorf – kann Roetgen diesmal mehr entgegensetzen?
SV Breinig – SV Helpenstein (Landesliga 2) Der Tabellenzweite trifft auf den Zwölften – die Rollen sind klar verteilt. Breinig ist zu Hause ungeschlagen und will den Druck auf Spitzenreiter Hürth aufrechterhalten. Der SV Helpenstein holte zuletzt einen Punkt gegen Fliesteden, wartet aber noch auf den ersten Auswärtssieg. Reicht’s diesmal für eine Überraschung?