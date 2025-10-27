 2025-10-27T08:53:35.915Z

Allgemeines
– Foto: Rene Stoll

Radio Sunshie & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen!

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Donnerstag, 12:00 Uhr ab!

Folgende Spiele stehen zur Auswahl

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
15:00

Eintracht Verlautenheide – SV Eilendorf (Landesliga 2)
Verlautenheide ist zu Hause eine Macht: Drei Siege und ein Remis stehen in der Bilanz. Doch nun kommt der SV Eilendorf, der seit sechs Ligaspielen ungeschlagen ist und beide bisherigen Duelle 2025 – in Liga und Kreispokal – für sich entschied. Kann die Heimserie der Eintracht gegen den Angstgegner halten?

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
DJK FV Haaren
DJK FV HaarenHaaren
Kohlscheider BC
Kohlscheider BCKohlscheid
15:00

DJK FV Haaren – Kohlscheider BC (Bezirksliga 4)
Für Haaren wird die Aufgabe kaum schwerer: Der Tabellen-14. empfängt den souveränen Spitzenreiter. Der Kohlscheider BC eilt mit acht Siegen aus neun Partien und makelloser Auswärtsbilanz (vier Spiele, vier Siege) durch die Liga. Gelingt der Schäfer-Elf der nächste Pflichtsieg – oder überrascht der Außenseiter?

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
VfR Würselen
VfR WürselenWürselen
SG Stolberg
SG StolbergStolberg
14:30live

VfR Würselen – SG Stolberg (Bezirksliga 4)
Krisenstimmung beim VfR: Fünf Niederlagen in Serie, nur drei Punkte und Rang 13. Ganz anders die SG Stolberg, die zuletzt dreimal in Folge gewann. Trainer Massimo Damköhler steht mit seiner Mannschaft unter Druck – findet Würselen ausgerechnet im Derby zurück in die Spur?

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
FC Roetgen
FC RoetgenRoetgen
SV Alemannia Mariadorf
SV Alemannia MariadorfMariadorf
15:00live

FC Roetgen – Alemannia Mariadorf (Bezirksliga 4)
Der FC Roetgen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und stellt mit nur fünf Treffern die schwächste Offensive der Liga. Nun kommt Alemannia Mariadorf, das mit 14 Punkten auf Platz fünf steht, defensiv aber anfällig ist. Das letzte Duell endete 6:0 für Mariadorf – kann Roetgen diesmal mehr entgegensetzen?

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
15:00

SV Breinig – SV Helpenstein (Landesliga 2)
Der Tabellenzweite trifft auf den Zwölften – die Rollen sind klar verteilt. Breinig ist zu Hause ungeschlagen und will den Druck auf Spitzenreiter Hürth aufrechterhalten. Der SV Helpenstein holte zuletzt einen Punkt gegen Fliesteden, wartet aber noch auf den ersten Auswärtssieg. Reicht’s diesmal für eine Überraschung?

